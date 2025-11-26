AUDIO | Lotito: “Mai pensato di vendere la Lazio, i fondi arabi sono un’invenzione”

ROMA – La Lazio è in vendita? “No. Mai pensato di vendere, non è in vendita, ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me sempre”. Lo dice Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, interpellato dall’agenzia Dire a palazzo Madama.

La telefonata con Lotti? “Io con Lotti ho un buon rapporto- precisa- non abbiamo mai parlato della Lazio, mi stava raccontando del problema della vendita dell’Empoli”. Lotito sottolinea che “la Lazio ha 300 milioni di patrimonio immobiliare, 350 milioni di patrimonio giocatori e controlla una società che da ventidue anni esce con 15 milioni di liquidi”.

Insomma, vale “850 milioni” secondo il presidente biancoceleste, che chiosa: “Non ho chiesto niente a nessuno. Vi risulta che mi servono i soldi? A me non risulta”.”In campionato ci stiamo difendendo nonostante tutte le avversità: infortuni, un macello. Sarri è un allenatore di qualità, una persona responsabile e seria”.

E’ preoccupato dalla partenza della Roma? “No, ma per carità. In diciassette anni ho vinto sei trofei, gli altri me li hanno visti vincere”. Può vincere lo scudetto? “Fa parte del gioco… Ma stiamo all’inizio, il campionato è lungo, l’anno scorso la Lazio stava quindici punti sopra la Roma…”.