Ecco la lista dei grandi donatori di Trump, c’è anche Witkoff

ROMA – A un anno dalla promessa, Donald Trump ha reso pubblico l’elenco dei donatori che hanno sostenuto finanziariamente la sua transizione verso la Casa Bianca. Si tratta di 46 nomi, tra cui imprenditori di grande peso come Jeff Yass e Paul Singer, oltre a figure poi entrate nell’attuale amministrazione.

Secondo i dati forniti dal team di transizione, la raccolta totale ha superato i 14 milioni di dollari, con spese dichiarate per 13,7 milioni. Non è stato però specificato quanto abbia contribuito ciascun finanziatore. La portavoce Danielle Alvarez ha sottolineato che il presidente “non si lascia condizionare” dai donatori e agisce “nel migliore interesse del Paese”.



Tra i sostenitori compaiono Linda McMahon e Howard Lutnick, coinvolti direttamente nella transizione e successivamente nominati rispettivamente alla guida dell’Istruzione e del Commercio. Nella lista anche Steve Witkoff, inviato speciale in Medio Oriente, e Stanley Woodward Jr., alto funzionario del Dipartimento di Giustizia. Molti nomi restano tuttavia difficili da identificare con certezza: l’elenco non indica indirizzi, ruoli o luoghi di residenza, e alcune corrispondenze con lobbisti di Washington non sono state confermate.



La pubblicazione arriva dopo mesi di richieste di trasparenza. Il team di Trump, infatti, aveva scelto di non firmare l’accordo con la General Services Administration che avrebbe garantito fondi e supporto federale, in cambio della divulgazione dettagliata delle donazioni entro 30 giorni dall’insediamento. Una strada seguita invece dalle transizioni precedenti, inclusa quella dello stesso Trump nel 2016.



Il mancato accordo ha permesso di accettare contributi senza limite individuale e senza dover riferire sull’origine dei fondi. L’amministrazione aveva motivato la scelta come una tutela per i contribuenti, ma le organizzazioni per la trasparenza pubblica hanno parlato di un “vuoto informativo” che rende più difficile valutare eventuali conflitti di interesse nel rapporto tra finanziatori e incarichi di governo.



L’insediamento di Trump rimane, con 250,4 milioni raccolti, il più costoso della storia americana.