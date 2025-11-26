mercoledì 26 Novembre 2025

L’oroscopo di mercoledì 26 novembre 2025

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 26-11-2025 ore 7:25Ultimo aggiornamento: 26-11-2025 ore 7:25

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Se hai più attività sarà importante entro un paio di mesi fare una scelta definitiva. Giornata con qualche imprevisto, ma per il tuo spirito indomabile ci vuole ben altro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Un blocco o un cambiamento di lavoro hanno portato difficoltà. Nel corso dell’ultimo periodo ci sono state troppe provocazioni.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Nel lavoro e nello studio sei ad una fase di svolta, entro qualche settimana accordi e opportunità in arrivo. Non farti prendere da inutili ansie anche in amore, giornata buona…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata positiva per quanto concerne la vita familiare. Riuscirai ad andare a fondo nei rapporti affettivi e in amore, non mettere limiti al tuo desiderio d’amore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Ribatti ogni cosa che dice il partner e questo indica solo una cosa, stanchezza, nervosismo, poca voglia di perdere tempo con chi non vuole cambiare.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

La strada verso il successo è piena di opportunità. E’ un momento utile per vivere sensazioni speciali. Gli incontri che fai sono fortunati.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Per alcuni le ultime due settimane sono state conflittuali, anche perché non tutti riescono ad essere sereni quando devono cambiare strada o iniziare un percorso nuovo di lavoro: recupera ottimismo.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Nell’ambito del lavoro molti stanno cercando nuove risorse e opportunità, ma per il momento grandi cambiamenti non possono essere attuati. Fai attenzione a non dare peso a qualche atteggiamento che ti dà noia da parte di persone a te vicine in campo lavorativo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Scelte di lavoro importanti, questo è un periodo decisivo, per qualcuno anche di cambiamenti radicali. Amore piacevole e gratificante.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Potrai allargare il raggio di azione e cercare l’appoggio di chi conta. Vantaggi economici che possono coinvolgere in più settori della vita, sii positivo!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Potresti anche abbandonare un percorso che non t’interessa più. In generale questo è un periodo di revisione per tutto.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

La scoperta di un aspetto del partner che non conoscevi potrebbe metterti fuori gioco o stupirti parecchio, è stata detta una bugia? In amore c’è confusione, sul lavoro presto novità.


Leggi anche

L’oroscopo di martedì 25 novembre 2025

di Redazione

L’oroscopo di lunedì 24 novembre 2025

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»