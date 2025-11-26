L’oroscopo di mercoledì 26 novembre 2025

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Se hai più attività sarà importante entro un paio di mesi fare una scelta definitiva. Giornata con qualche imprevisto, ma per il tuo spirito indomabile ci vuole ben altro.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Un blocco o un cambiamento di lavoro hanno portato difficoltà. Nel corso dell’ultimo periodo ci sono state troppe provocazioni.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Nel lavoro e nello studio sei ad una fase di svolta, entro qualche settimana accordi e opportunità in arrivo. Non farti prendere da inutili ansie anche in amore, giornata buona…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Giornata positiva per quanto concerne la vita familiare. Riuscirai ad andare a fondo nei rapporti affettivi e in amore, non mettere limiti al tuo desiderio d’amore.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Ribatti ogni cosa che dice il partner e questo indica solo una cosa, stanchezza, nervosismo, poca voglia di perdere tempo con chi non vuole cambiare.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
La strada verso il successo è piena di opportunità. E’ un momento utile per vivere sensazioni speciali. Gli incontri che fai sono fortunati.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Per alcuni le ultime due settimane sono state conflittuali, anche perché non tutti riescono ad essere sereni quando devono cambiare strada o iniziare un percorso nuovo di lavoro: recupera ottimismo.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Nell’ambito del lavoro molti stanno cercando nuove risorse e opportunità, ma per il momento grandi cambiamenti non possono essere attuati. Fai attenzione a non dare peso a qualche atteggiamento che ti dà noia da parte di persone a te vicine in campo lavorativo.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Scelte di lavoro importanti, questo è un periodo decisivo, per qualcuno anche di cambiamenti radicali. Amore piacevole e gratificante.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Potrai allargare il raggio di azione e cercare l’appoggio di chi conta. Vantaggi economici che possono coinvolgere in più settori della vita, sii positivo!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Potresti anche abbandonare un percorso che non t’interessa più. In generale questo è un periodo di revisione per tutto.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
La scoperta di un aspetto del partner che non conoscevi potrebbe metterti fuori gioco o stupirti parecchio, è stata detta una bugia? In amore c’è confusione, sul lavoro presto novità.