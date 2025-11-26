Le previsioni meteo di mercoledì 26 novembre 2025

NORD

La pressione aumenta un po’ sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Soltanto sull’Emilia Romagna orientale potranno esserci delle precipitazioni irregolari con neve a 800 metri. I venti soffieranno di Bora e di Grecale, mentre i mari risulteranno generalmente mossi. Tornano le gelate notturne e al primo mattino anche in pianura.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni è attiva una circolazione depressionaria. La giornata sarà contraddistinta da un tempo spesso instabile su Marche, Umbria, Lazio e solo a tratti su alto Abruzzo, Toscana interna e Sardegna occidentale. Su queste zone sono previste piogge e nevicate sopra i 900/1000 metri. I venti soffieranno forti di Maestrale sulla Sardegna, più deboli altrove.

SUD e SICILIA

Tempo localmente instabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da un cielo molto nuvoloso e più coperto sulle coste tirreniche e immediato entroterra, zone dove sono previste delle precipitazioni sparse, generalmente di modesta intensità. Qualche piovasco potrà interessare anche la Sicilia occidentale e localmente la Puglia. Venti di Libeccio, mari mossi.