mercoledì 26 Novembre 2025

Le previsioni meteo di mercoledì 26 novembre 2025

In arrivo un secondo anticipo di inverno. Che tempo farà oggi

Data pubblicazione: 26-11-2025 ore 7:17Ultimo aggiornamento: 26-11-2025 ore 7:17

NORD
La pressione aumenta un po’ sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Soltanto sull’Emilia Romagna orientale potranno esserci delle precipitazioni irregolari con neve a 800 metri. I venti soffieranno di Bora e di Grecale, mentre i mari risulteranno generalmente mossi. Tornano le gelate notturne e al primo mattino anche in pianura.

CENTRO e SARDEGNA
Sulle nostre regioni è attiva una circolazione depressionaria. La giornata sarà contraddistinta da un tempo spesso instabile su Marche, Umbria, Lazio e solo a tratti su alto Abruzzo, Toscana interna e Sardegna occidentale. Su queste zone sono previste piogge e nevicate sopra i 900/1000 metri. I venti soffieranno forti di Maestrale sulla Sardegna, più deboli altrove.

SUD e SICILIA
Tempo localmente instabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da un cielo molto nuvoloso e più coperto sulle coste tirreniche e immediato entroterra, zone dove sono previste delle precipitazioni sparse, generalmente di modesta intensità. Qualche piovasco potrà interessare anche la Sicilia occidentale e localmente la Puglia. Venti di Libeccio, mari mossi.

Leggi anche

Dalla plastica al cibo, all’Aeroporto di Bologna vince l’economia circolare

di Davide Landi

L’oroscopo di martedì 25 novembre 2025

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»