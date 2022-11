Trama (Regione Campania): “Pharmexpo è grande occasione di confronto impresa-professione”

NAPOLI – “Pharmexpo è un evento leader del settore farmaceutico nel Mezzogiorno ed è un grande riferimento anche a livello nazionale. È sempre stata una fiera all’insegna dell’innovazione e dà molta importanza alla convegnistica, segnale dell’alto contributo che viene dato a livello istituzionale e scientifico. Senza dimenticare il fulcro della manifestazione: lo scambio tra farmacisti e la promozione del mercato”. Lo ha detto Marta Schifone, componente delle commissioni Lavoro pubblico e privato e Affari sociali della Camera dei deputati, nonché farmacista, che oggi ha partecipato all’inaugurazione della quattordicesima edizione di Pharmexpo in programma fino a domani alla Mostra d’Oltremare di Napoli con le 250 aziende espositrici che incontrano i farmacisti del centro sud. L’esponente di FdI ha anche evidenziato la grande attenzione della destra per questa professione: “Il farmacista è presidio territoriale, radicamento, appartenenza, ed è sempre a sostegno del benessere e della salute degli italiani”.

Per Ugo Trama, direttore politiche del farmaco della Regione Campania, “Pharmexpo è un evento annuale di grande importanza perché mette a confronto la parte imprenditoriale con la parte sanitaria e professionale del mondo della farmacia. Oltretutto è un grande sbocco di natura economica per la Regione Campania. Sono sempre contento di partecipare e di vedere che poi c’è un confronto su quelle che sono le attività sanitarie. Le farmacie hanno dimostrato in questo periodo, con la pandemia specialmente, di essere un presidio di prossimità di grande importanza sul territorio”.

Anche Vincenzo Santagada, assessore alla Salute del Comune di Napoli e presidente dell’ordine dei Farmacisti cittadino, attribuisce a Pharmexpo un ruolo importante perché lo riconosce come luogo in cui “ci si confronta su dove sta andando il mondo della farmacia, ma rappresenta anche un momento ed una culla per la formazione che è importante soprattutto in questo momento in cui è cambiato e sta cambiando sempre il di più il ruolo del farmacista e della farmacia come centro di prossimità della salute”.

Alla Mostra d’Oltremare per l’edizione 2022 di Pharmexpo era presente, come di consueto, anche Federfarma. “Oggi abbiamo una farmacia – ha evidenziato il tesoriere nazionale Michele Pellegrini Calace – dal rinnovato ruolo sanitario che per anni era stato messo da parte per una percezione di esercizio di un’attività solo commerciale, quale non è mai stata. La farmacia oggi, ed è sotto gli occhi di tutti, offre ai cittadini servizi sanitari importanti nell’ambito della prevenzione. La farmacia afferma sempre più un ruolo sanitario anche grazie alla sua territorialità”. Gli fa eco il presidente di Federfarma Napoli, Riccardo Iorio, secondo il quale “la farmacia di servizio è ormai una realtà e partirà a breve realmente. Con il nostro lavoro potremo decongestionare gli ospedali senza mai sostituirci alla figura del medico, ma collaborando in un percorso alternativo. Ben venga questa farmacia dei servizi: noi siamo sempre pronti a qualunque innovazione”.

“Pharmexpo è un punto di riferimento e di incontro per farmacisti, medici, operatori sanitari e aziende del settore farmaceutico – ha rimarcato Remo Minopoli, presidente di Mostra d’Oltremare Spa -. Siamo orgogliosi di ospitare un evento che, per il prestigio delle aziende e dei temi di confronto, rappresenta un importante contributo per il benessere e la qualità della vita”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it