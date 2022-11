VIDEO | Addio a Irene Cara, voce indimenticabile di ‘Fame’ e ‘Flashdance’

di Emilia Vitulano e Marcella Piretti

BOLOGNA- È morta a soli 63 anni Irene Cara, attrice e cantante due volte premio Oscar. La donna si è spenta nella sua casa in Florida: ignote le cause del decesso. A darne notizia la sua agente, Judith A. Moose, sui social: Moose definisce Cara “un’anima meravigliosamente dotata” e chiede per la famiglia la privacy necessaria per elaborare il lutto.

RIP the legendary Irene Cara. A Cuban American Puerto Rican who for many, like me, felt like the beginning of it all. A bonafide screen goddess. Talent. That’s all I think of. Talent. pic.twitter.com/yqzBMc12lq — Danny Lee Wynter (@dannyleewynter) November 26, 2022

VINSE L’OSCAR PER ‘FAME’ E ‘WHAT A FEELING’

Nata nel Bronx, Irene Cara conosce la popolarità negli anni ’80 con Saranno Famosi, dove canta il tema del film, Fame, vincendo il primo Oscar per la migliore canzone. Il secondo Oscar, sempre per la canzone, arriva nell’84 con la canzone Flashdance…What a Feeling, colonna sonora del film Flashdance, pellicola divenuta subito un cult.

Hommage à Irene Cara. pic.twitter.com/D3oWzTFbdQ — Soldat Pithivier (@Pithivier85) November 26, 2022

Another piece of my teens 💔😭

💔💔💔 of course you will live forever in our hearts and we will remember your name.



“I’m gonna live forever

I’m gonna learn how to fly

(High)

I feel it coming together

People will see me and cry” #IreneCara pic.twitter.com/cC2lKpFvxB — Maggiearte (@Maggiearte) November 26, 2022

(Le immagini di copertina sono tratte da Twitter)

