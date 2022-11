Cresce la fiducia nel governo Meloni, FdI primo partito stabile al 30% – IL SONDAGGIO

ROMA – Sale la fiducia degli italiani nel governo e in Giorgia Meloni. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 25 novembre su un campione di mille persone. Il 58,3% degli intervistati ha fiducia nella premier: sono lo 0,3% in più rispetto alla scorsa settimana. Non ha fiducia il 34,5% degli italiani (+0,2), mentre i “non sa” sono il 7,2% (-0,5).

La fiducia nel governo aumenta dello 0,2 e arriva al 53,3%. Il 36,6% degli intervistati non ha fiducia (+0,1); mentre i “non sa” sono il 10,1% (-0,3).

“FDI STABILE OLTRE 30%, CRESCE ANCHE M5S”

Continua la crescita di Fratelli d’Italia, che si assesta oltre il 30%. Sale nei sondaggi anche il Movimento Cinquestelle, stabili Pd e Forza Italia, in calo Lega e Terzo polo. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 25 novembre su un campione di mille persone.

FdI è il primo partito col 30,3% dei consensi (+0,2 rispetto a una settimana fa). Stesso aumento per il M5S che arriva al 17,6%. Il Pd è stabile al 16,4%; mentre Lega e Terzo polo perdono entrambi lo 0,1. Il partito di Salvini scende all’8,4; mentre l’alleanza Renzi-Calenda è al 7,6.

Forza Italia ferma al 7,2%; l’Alleanza Verdi Sinistra al 3,3 (-0,1); +Europa guadagna lo 0,1 e arriva al 2,6$. Italexit di Paragone perde lo 0,1 e scende all’1,8%.

