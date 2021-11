VIDEO | Credifarma: “Con Pharmexpo vicini a tutti gli attori della filiera”

NAPOLI – “È certamente un evento rilevante perché qui confluiscono tutti gli attori della filiera. È un momento all’interno del quale si possono unire esperienze, rappresentare dei casi di successo, e poi andare ad esplicitare tutto quello che serve alla farmacia per poter competere in un mercato in continua evoluzione. Grazie a questi momenti aggregativi si riesce ad essere più vicini ai propri clienti e a realizzare soluzioni di concreto ausilio e supporto”. Così alla Dire Marco Alessandrini, amministratore delegato di Credifarma, che oggi ha partecipato a Napoli alla prima giornata di Pharmexpo, la fiera B2B del settore farmaceutico.

“La nostra mission – spiega – è quella di essere al fianco delle farmacie italiane con soluzioni tagliate su misura. Grazie all’appartenenza al gruppo Banca Ifis riusciamo sistematicamente a definire prodotti che possono rappresentare un elemento di differenziazione rispetto alle banche generaliste”.

