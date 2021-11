“Cento euro di multa a chi non indossa la mascherina”, la proposta di De Luca

NAPOLI – “Ho proposto che ci siano sanzioni anche pecunarie: chi non indossa la mascherina nei luoghi di assembramento avrà cento euro di multa. Chi frequenta luoghi proibiti da legge dello Stato senza essere vaccinato avrà mille euro di multa. Si fa così se si vuole fare seriamente”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook.

“CONTROLLI EFFICACI O FACCIAMO LA FINE DELL’AUSTRIA”

“Serve un piano di controlli rigorosissimo – aggiunge il governatore – o le misure che prendiamo rischiano di rimanere sulla carta e finiamo di fare la fine dell’Austria, che ha deciso di adottare misure differenziate per i non vaccinati, che avevano l’obbligo di rimanere a casa. Poi in Austria si sono accorti che era complicato fare i controlli e alla fine hanno chiuso tutto il Paese, danneggiando vaccinati e non vaccinati. Senza controlli efficaci, diventerà poi inevitabile chiudere tutto. Dobbiamo fare di tutto per evitarlo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta Facebook.