Il Forum per la Finanza Sostenibile celebra i vent’anni

ROMA – Vent’anni di attività e 130 soci (dai 15 iniziali). Sono i numeri del Forum per la Finanza Sostenibile, che dalla sua fondazione lavora per promuovere gli investimenti sostenibili attraverso attività di ricerca, divulgazione e formazione, e da dieci anni organizza la Settimana dell’Investimento sostenibile e responsabile (Settimana SRI), il principale appuntamento in Italia sul tema. Il Forum per vocazione aggrega soci che a diverso titolo promuovono la finanza sostenibile, stimolando il dialogo tra i diversi attori e una sempre più approfondita conoscenza del settore.



L’associazione ha celebrato i suoi 20 anni di attività durante l’evento conclusivo della Settimana SRI 2021, dedicato allo stato dell’arte e alle sfide future della finanza sostenibile in Italia. Gli investimenti che affiancano al ritorno economico l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di buona governance aziendale (ESG) hanno avuto una crescita di grande rilievo negli ultimi anni. Nel 2003, l’Italia rappresentava lo 0,1% del mercato europeo con 240 milioni di euro di masse riferite ai soli investitori istituzionali, presso i quali si concentravano gli investimenti sostenibili. Nel 2020 secondo Assogestioni si sono superati gli 80 miliardi di euro di masse gestite, contro i circa 8 miliardi di asset del 2017. Il processo di crescita ha subito una forte accelerazione a seguito degli Accordi di Parigi del 2015 e del Piano d’azione per la finanza sostenibile della Commissione Europea del 2018. Anche i dati preliminari del 2021 evidenziano una ulteriore crescita, in virtù delle importanti novità normative comunitarie degli ultimi anni. In apertura dell’evento sono intervenuti relatori di primo piano, a testimonianza dell’importante ruolo che oggi ricopre la finanza sostenibile, nel quadro della ripresa post-pandemia e dell’azione climatica per la transizione: Franco Panfili, Direttore Centrale e Vice Capo del Dipartimento Mercati e Sistemi di pagamento di Banca d’Italia; Luca Ferrais, Senior Advisor del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro); Leonardo Becchetti, Professore ordinario di Economia Politica all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Agli interventi di apertura è seguita una tavola rotonda con quanti, negli anni, hanno ricoperto il ruolo di Presidente o Segretario Generale del Forum: Maurizio Agazzi (Direttore del Fondo Cometa), Davide Dal Maso (Partner di Avanzi), Gian Franco Giannini Guazzugli (Private banker di Fideuram, membro del comitato esecutivo di ANASF e attuale Presidente del Forum per la Finanza Sostenibile), Pietro Negri (Senior Policy Advisor del Forum per la Finanza Sostenibile), Alessandra Viscovi (Coordinatrice scientifica e docente del Master in Finanza sostenibile di ALTIS Università Cattolica). L’evento, che si è aperto con i saluti del direttore generale di Fondazione Cariplo Sergio Urbani e del Presidente del Forum Giannini Guazzugli ed è stato moderato dalla giornalista responsabile del Corriere Buone Notizie Elisabetta Soglio, si è chiuso con le riflessioni del Segretario Generale del Forum Francesco Bicciato.



Il Presidente Giannini Guazzugli ha evidenziato la forte crescita della base associativa, che oggi raccoglie 130 organizzazioni, e il consolidamento della sua natura multistakeholder che lo ha confermato nel tempo come luogo di dialogo e confronto tra mondi, attori e posizioni differenti.



Il Segretario Generale ha ripercorso le ultime evoluzioni politiche e normative a livello internazionale e le principali tappe della crescita dell’associazione. L’altro importante tema al centro delle riflessioni conclusive è quello delle sfide future. La prima sfida per il Forum è dare il proprio contributo – in termini di divulgazione, formazione e ricerca – al raggiungimento degli obiettivi climatici e alla realizzazione di una transizione ecologica giusta e inclusiva. Di pari passo, l’associazione punta ad accompagnare lo sviluppo della finanza sostenibile, promuovendo il riorientamento degli investimenti verso obiettivi di sostenibilità e una sempre più profonda integrazione dei fattori ambientali, sociali e di buona governance nelle politiche aziendali. Il Forum si impegnerà anche nel monitoraggio sia dell’evoluzione normativa, sia dei fenomeni e delle tendenze di mercato, concentrandosi in particolare su investitori istituzionali e retail, PMI e Terzo Settore. Fondamentale sarà per l’associazione il lavoro per la trasparenza e contro il greenwashing e il socialwashing. Il Forum intende anche proseguire nella promozione del dialogo tra investitori e imprese, attraverso iniziative di engagement collaborativo. A queste sfide si accompagnano quelle dell’educazione finanziaria e della comunicazione, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei temi chiave della finanza sostenibile, aumentare la consapevolezza dei cittadini e portare il contributo del Forum al dibattito pubblico.



“I risultati di questi anni hanno mostrato le enormi potenzialità della finanza sostenibile e l’importanza del lavoro del Forum su temi diventati ormai centrali nelle agende politiche e nelle strategie degli operatori finanziari. È una grande soddisfazione celebrare oggi questo anniversario, guardando avanti alle prossime sfide che ci attendono in questa fase di ripresa verso obiettivi di sviluppo sostenibile”, dichiara il Presidente del Forum Gian Franco Giannini Guazzugli. “La crescita della base associativa e delle attività del Forum per la Finanza Sostenibile è andata di pari passo in questi anni con gli sviluppi della normativa a livello europeo e con la progressiva integrazione dei fattori ambientali, sociali e di buona governance da parte degli operatori finanziari e delle aziende. Spesso il Forum ha avuto con soddisfazione il ruolo di indicare la strada e anticipare tendenze ed evoluzioni del mercato SRI. Con entusiasmo raccogliamo le sfide del futuro: la trasparenza, la ricerca, la divulgazione, il contributo per una transizione giusta e la promozione del dialogo costruttivo con le istituzioni e gli attori economici pubblici e privati”, commenta il Segretario generale del Forum Francesco Bicciato.