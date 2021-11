VIDEO | A X Factor Ed Sheeran emoziona con Casadilego: il riassunto del quinto live

ROMA – Un quinto Live Show ricco di emozioni, a X Factor 2021, con il super ospite dei record Ed Sheeran che ha lasciato un segno indelebile sul palco del Teatro Repower: protagonista assoluto di uno strepitoso opening dove si è esibito con la sua hit “Shivers”, poi è tornato sul palco per due intensi momenti sulle note di “Overpass Graffiti” e “Lego House”. Per quest’ultima canzone Sheeran ha voluto regalare a Casadilego un momento unico: è stata proprio la super star che, scoprendo la storia della vincitrice della scorsa edizione del programma – che proprio ad una sua canzone ha dedicato il suo nome d’arte -, ha voluto conoscerla e cantare con lei sul pezzo che lo ha reso famoso.

X FACTOR, ELIMINATI QUINTA PUNTATA

Anche questa volta sono due gli eliminati: Le Endrigo e Nika Paris, rispettivamente dei roster di Emma e Mika. Una doppia eliminazione che porta lo show di Sky, prodotto da Fremantle, verso la semifinale, in programma la prossima settimana, che vedrà in gara Manuel con ancora due concorrenti, Bengala Fire ed Erio, e i suoi colleghi con un contendente a testa: Baltimora per Hell Raton, Fellow per Mika e gIANMARIA per Emma. Al centro del palco Ludovico Tersigni, padrone di casa di #XF2021, che ieri sera ha condotto una serata ad alto tasso emotivo.

La puntata è entrata nel vivo con le esibizioni dei sette cantanti in gara con i loro nuovi inediti: Fellow ha presentato “Non farmi andare via” (testo di Fellow, Owen e Bonomo; musica di Owen, Riccardi e Chiaravalli. Prod. Michele Canova ed Jaime Estalella), Le Endrigo “Panico” (testo e musica di Le Endrigo. Prod. Frenetik&Orang3), Baltimora “Baltimora” (testo e musica di Baltimora. Prod. Baltimora, Sixpm e Jacopo Volpe), Erio “Fegato” (testo e musica di Giuliano Sangiorgi. Prod. Agnelli, D’Erasmo e Colliva), Nika Paris “No Limit” (testo di Nika Paris, musica di Nika Paris con Dariana Koumanova, Elya Zambolin. Prod. di Nicolò Fragile), gIANMARIA “Senza saliva” (testo di gIANMARIA, musica di Manilardi e Boccato. Prod. Movimento e gmjf) e Bengala Fire “Amaro mio” (testo e musica di Bengala Fire. Prod. Agnelli, D’erasmo, Colliva, Antonicelli). Ad accompagnare le esibizioni dei concorrenti, le messe in scena spettacolari di Laccio e Shake, del Modulo Project.

Al termine di questa prima manche i due meno votati che vanno al ballottaggio sono stati Fellow, del roster di Mika, e Le Endrigo, del roster di Emma, e i voti degli altri tre giudici ha sancito l’eliminazione della band bresciana.

La seconda manche, dedicata alla GEN-Z e realizzata in collaborazione con Samsung Electronics Italia, Main Partner di #XF2021, ha visto le esibizioni dei ragazzi su brani iconici delle varie generazioni accompagnati dalla speciale Synth Orchestra – composta da archi e sintetizzatori – e con la partecipazione speciale dei producer di X Factor Antonio Filippelli, Frenetik&Orang3, Taketo Gohara, Jacopo Volpe, Sixpm e Rodrigo D’Erasmo. Baltimora si è esibito con una travolgente versione di “Stay” di the Kid Laroi e Justin Bieber, i Bengala Fire hanno infiammato il pubblico con un’esplosiva “Girls & Boys” dei Blur, gIANMARIA ha portato la sua personalissima e viscerale versione di “Rimmel” di Francesco De Gregori, Nika Paris con una colorata e sferzante cover di “Don’t Start Now” di Dua Lipa, Erio ha cantato una sognante e vibrante versione di “Bird Guhl” di Antony and the Johnsons e infine Fellow con la sua delicata reinterpretazione di “The Scientist” dei Coldplay.

Dopo questo secondo gruppo di esibizioni, Tersigni ha annunciato nuovamente i due meno votati: Nika Paris, roster di Mika, e Baltimora, roster di Hell Raton. Anche in questo caso, il voto compatto di tre giudici ha portato all’eliminazione della 16enne di origini bulgare.

L’appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 412mila spettatori medi con una share del 2%. Sui social, grazie alle 260.008 interazioni totali in rilevazione linear, anche nella giornata di ieri X Factor 2021 è stato lo show più commentato dell’intera giornata televisiva tanto da spingere l’hashtag ufficiale #XF2021 ancora una volta nella classifica dei Trending Topic più usati a livello globale, rimanendovi per ore durante la messa in onda; nella chart italiana è presente anche nella mattinata di venerdì e, nel corso della puntata, vi sono entrate anche le parole Ed Sheeran, Le Endrigo, Manuel, Emma, Fellow e Baltimora (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

L’appuntamento con il sesto e penultimo Live Show arriverà giovedì 25 novembre sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW: sarà la semifinale di questa edizione, ed emergeranno i nomi di chi si contenderà la vittoria di #XF2021 nel corso della Finalissima del 9 dicembre.