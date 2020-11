Anche Milano omaggia Maradona con bandiere, lumini e due pizze speciali

NAPOLI – Non solo a Napoli si celebra Diego Armando Maradona, anche a Milano, nel quartiere di Porta Romana, sono comparsi lumini, bandiere ed una corona sotto la serranda di una pizzeria dove è raffigurato il Pibe de oro.



Francesco, il titolare dell’attività, ha organizzato una piccola ‘edicola votiva’ come quelle che si vedono nel centro storico di Napoli. E in tanti, incuriositi, si sono radunati per un omaggio e per lasciare una sciarpa. Sfornate anche due pizze speciali, una con il volto dell’argentino e l’altra con il numero 10.

