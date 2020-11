Andrea, piccione viaggiatore da record: da Caserta a Scandiano in 19 ore

BOLOGNA – Ha volato per 19 ore consecutive, senza neppure farsi intimorire dall’arrivo dell’oscurità. Il giovane colombo Andrea a soli otto mesi è già una star: la sua incredibile performance da Caserta a Scandiano ha già suscitato clamore nell’ambiente.

Il piccione viaggiatore è stato cresciuto dagli appassionati allevatori modenesi Cesare Benassi, Ugo Rovatti e Paolo Galli, che sono rimasti attoniti quando l’uccello, partito dalla città campana alle 8 del venerdì, è riuscito a raggiungere la propria colombaia in provincia di Reggio Emilia alle 02.42 di sabato. Andrea ha quindi a coperto la distanza di circa 500 chilometri in meno di 19 ore, segnando un risultato inedito in occasione del Gran Premio di Caserta, organizzato dalla Colombaia Unica di Scandiano, Federazione Colombofila Italiana Reggio Emilia.

HA VOLATO ANCHE DI NOTTE NONOSTANTE SIA DIURNO

Secondo gli allevatori, il dettaglio più sorprendente della vicenda, è che per sorvolare quella distanza in così poco tempo, il piccione deve aver necessariamente volato anche di notte, evento molto raro poiché si tratta di uccelli diurni. Andrea ha così sbaragliato un nutrito gruppo di concorrenti pennuti che hanno raggiunto il traguardo superando tutti le 24 ore di volo.