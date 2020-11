Sting e Zucchero: coppia inedita per ‘September”, duetto sulla quarantena

ZUCCHERO: “STING MI CHIESE UN TESTO”

“Non c’è mai niente di pianificato quando lavoro con Sting- dichiara Zucchero- Mi ha chiamato per chiedermi di scrivere un testo in italiano per una canzone che aveva appena composto. A me il brano è piaciuto molto sin dall’inizio e così abbiamo deciso di lavorare insieme a questo duetto. Il brano risente e parla del periodo sospeso che stavamo vivendo durante l’estate e racconta della speranza di tornare presto alla normalità. Ancora oggi speriamo che questo ‘settembre’ arrivi presto”.

STING: “LA MELODIA ERA MOLTO ITALIANA”

‘September’ è nata come “risposta a questa pandemia– racconta Sting- quando i giorni erano tutti uguali e guardavamo a settembre come momento in cui tutto sarebbe finito, la pioggia sarebbe arrivata a lavare via tutto. Il brano aveva una melodia molto italiana alle mie orecchie e ho pensato di chiamare Zucchero per chiedergli di adattare in italiano alcuni versi e cantare il brano con me. Siamo amici da più di 30 anni, mi sembrava naturale”.

ZUCCHERO TORNERÀ LIVE AD APRILE

A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica, Zucchero tornerà live in anteprima esclusiva all’Arena di Verona, con i suoi 14 show nei mesi di aprile e maggio 2021. I biglietti già acquistati per gli show previsti nei mesi di settembre e ottobre 2020 rimangono validi per gli show di aprile e maggio 2021.