Il mondo di Giorgio Morandi nel salotto di casa

Certo, la possibilità di mettere in salotto un pezzo della serie “Oggetti d’autore: omaggio a Morandi” non è alla portata di tutte le tasche. “Abbiamo cercato di sostenere la qualità e l’estetica” ma anche di “contenere i costi”, afferma Castelli, puntando così ad un mercato “medio-alto”. Per fare qualche esempio, per il cavalletto occorrono 1.525 euro. Ma con 185 si può acquistare l’opzione meno costosa tra i set di piatti che simulano la tavolozza di Morandi. Gli acquisti online si possono già effettuare e oggi “partirà una comunicazione indirizzata a circa 100.000 tra collezionisti, clienti finali, interior desing e architetti”, segnala Marco Credendino, ceo e co-fondatore di Artemest. Più avanti, gli arredi saranno disponibili anche offinline tramite i canali commerciali della Paolo Castelli. In più, la collezione potrebbe trovare spazio nello stesso Museo Morandi: “Possiamo organizzare la vendita in attesa della riapertura per avere un riscontro diretto tra gli oggetti e il museo che li ha ispirati”, afferma Grandi.

LEPORE: “SI VA VERSO IL MUSEO INTERNAZIONALE”

Questo progetto consentirà al patrimonio Morandi di “entrare in contatto con il grande pubblico”, dichiara l’assessore comunale alla Cultura, Matteo Lepore. Solo un assaggio del percorso che porterà alla nascita di un museo internazionale dedicato al pittore, per il quale il Comune vuole acquistare la Palazzina Magnani: “Stiamo finalizzando con il Demanio”, afferma Lepore, con l’obiettivo di “rilanciare Bologna e collocarla nel posto che merita livello internazionale. Vorremmo raggiungere Morandi, visto che la sua pittura e la sua carriera sono più conosciute all’estero che in patria”.