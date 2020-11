Manovra, Gualtieri: “Stop scadenze fiscali per tutti i settori, al lavoro per digital tax dal 2021”

ROMA – “Lo scostamento di bilancio che in questi minuti si sta votando ci consentirà di intervenire sulle prossime scadenze fiscali attraverso una loro sospensione più larga di quella fatta finora che riguardava solo i settori dei codici Ateco. Stiamo lavorando per il prossimo decreto che userà questi otto miliardi per il rinvio delle scadenze fiscali per tutti i settori economici che hanno subito perdite“. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri dopo aver incontrato l’omologo francese Bruno Le Maire.

Con il collega francese, aggiunge inoltre Gualtieri, “abbiamo discusso della tassazione della digital tax su cui siamo impegnati in una battaglia comune per raggiungere un accordo a livello globale che rilanceremo, siamo convinti che la Ue debba essere protagonista per raggiungere un accordo a inizio 2021 da tradurre in legislazione ma anche per muoversi autonomamente”.