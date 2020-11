Stasera in tv ‘Harry Potter e il prigioniero di Azkaban’: le curiosità sul film

Harry è di nuovo costretto a passare le vacanze estive nella case degli zii Dursley. I giorni trascorrono sempre uguali mentre il piccolo mago tenta in continuazione di evitare lo scontro con i parenti, fin quando involontariamente finisce per “gonfiare” la sorella dello zio Vernon.

Scappato dall’abitazione dei Dursley, teme di essere espulso dalla scuola, poiché agli studenti di Hogwarts è vietato fare incantesimi fuori dalla scuola fino al compimento del diciassettesimo anno d’età. Fortunatamente ciò non avviene e Harry riesce a tornare sui banchi insieme ai suoi amici Hermione e Ron scoprendo l’evasione dalla prigione di Azkaban di un pericoloso criminale di nome Sirius Black. Convinto che quest’ultimo sia stato l’uomo che ha tradito i suoi genitori, indicando a Voldemort dove trovarli, Harry pensa che Sirius gli stia dando la caccia. In questa nuova avventura il piccolo mgo dovrà vedersela con i Dissennatori, creature che si nutrono della infelicità delle persone, conoscerà nuove creature magiche (l’ippogrifo Fierobecco) e nuovo insegnante di Difesa contro le Arti Oscure, Remus Lupin mentre cercherà di scoprire la verità sul progioniero di Azkaban.

CURIOSITÀ

A dirigere il terzo capitolo della saga per la prima volta non c’è Chris Colombus, bensì Alfonso Cuaròn. Il regista, che inizialmente avrebbe dovuto firmare tutte e sette le pellicole, cambiò idea per dedicare più tempo alla sua famiglia. Nel terzo film collaborò in qualità di produttore.

In ‘Harry Potter e il prigioniero di Azkaban’ a cambiare è anche l’interprete di uno dei protagonisti delle avventure di Harry Potter, Albus Silente. Nei panni del preside di Hogwarts, al posto del defunto Richard Harris, arriva Michael Gambon, dopo che Ian Mckellen, straordinario Gandal ne ‘Il signore degli anelli’, rifiutò di vestire i panni di un altro mago. In questo capitolo compare per la prima volta anche Gary Oldman, che, forse non tutti sanno, al primo incontro con Daniel Radcliffe si presentò con un basso, come dono per il giovane interprete. Altra curiosità in tema musicale è il cameo di Ian Brown, cantante degli Stone Roses, che compare in una scena in cui, seduto al Paiolo magico è intento a leggere il libro ‘Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo’ di Stephen Hawking.