Ilaria Cucchi: “Stefano è morto da solo come un cane”

ROMA – “È morto da solo. Con nessuno a cui importasse nulla di lui e pensando che la sua famiglia, che c’era sempre stata, lo avesse abbandonato. Non perdonerò mai che mio fratello Stefano sia morto tra dolori atroci, da solo, solo come un cane“. A parlare, nell’aula bunker di Rebibbia è Ilaria, sorella di Stefano Cucchi, ascoltata come testimone nel processo a carico dei carabinieri accusati di aver depistato le indagini sulla morte del geometra romano, portato in caserma per droga, pestato e morto nell’ottobre del 2009, una settimana dopo il suo arresto. Ilaria, ripercorrendo i momenti in cui lei e la sua famiglia hanno appreso della morte di Stefano, ha mostrato alla corte la grande foto con il volto tumefatto di Stefano.

LEGGI ANCHE: Cucchi, la mamma di Stefano: “Prima dell’arresto stava benissimo, da morto non lo riconobbi“

“La cosa che mi fa più male, è pensare che lui è morto da solo, con la consapevolezza che noi gli avessimo voltato le spalle. Io e Stefano eravamo legatissimi– ha detto Ilaria- era la persona che piu’ amavo al mondo. La decisione di far scattare e rendere pubblica quella foto fu difficile: dovetti discutere con i miei genitori, mia madre diceva ‘Stefano non avrebbe mai voluto mostrarsi così’ e io le risposi ‘Stefano non avrebbe mai voluto morire così’. Capii che dovevamo dimostrare che Stefano stava bene prima dell’arresto e il giorno del funerale decidemmo di fare scattare quelle foto. Se non lo avessimo fatto, non saremmo a questo punto“.