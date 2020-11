FOTO | Staffetta notturna allo stadio San Paolo, bandiera col volto di Maradona sventola senza sosta

NAPOLI – Non hanno lasciato l’area antistante l’esterno della curva B i tifosi organizzati del Napoli che da ieri sera e per tutta la notte si sono impegnati nel far sventolare la bandiera con il volto di Diego Armando Maradona. Il testimone di questa speciale staffetta e’ passato di mano in mano in silenzio. Dalle prime ore del mattino è poi in corso un pellegrinaggio laico di persone che davanti alle cancellate portano fiori, lumini, sciarpe e foto.

LEGGI ANCHE: