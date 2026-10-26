Missili su Kiev, colpito il campus e alcuni edifici residenziali. Zelensky: “Ci sono vittime e feriti”

ROMA – “I missili balistici russi hanno colpito la zona intorno a una università di Kiev, tra cui il campus, una stazione metro e alcuni edifici residenziali. Il numero esatto delle persone coinvolte non è ancora noto, ma ci sono vittime e feriti. I soccorritori stanno intervenendo e potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie”. Lo dice il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “I missili hanno colpito aree molto affollate, e non c’è una sola struttura militare nelle vicinanze. Si è trattato di un attacco diretto alla città, alle sue infrastrutture”, ha aggiunto.

Secondo Zelensky “proprio quando la minaccia è costante, quando gli attacchi possono arrivare in qualsiasi momento e colpire direttamente città e villaggi”, i ritardi nel fornire strumenti di difesa aerea all’Ucraina “aiutano il terrore. È importante che gli accordi politici vengano attuati tempestivamente, che che i nostri partner capiscano che l’Ucraina ha bisogno degli strumenti adeguati per distruggere i lanciamissili balistici russi”. Per il presidente ucraino la Russia “mostra solo il desiderio di uccidere e continuare a condurre la guerra. L’Ucraina non deve essere lasciata ad affrontare tutto questo da sola”.