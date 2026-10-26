LIVE | Pallone d’oro, Yamal riceve il Trofeo Kopa

22.51 – PALLONE D’ORO, PREMIO SOCRATES A BUKAYO SAKA

Bukayo Saka ha vinto il Premio Socrates. Il calciatore dell’Arsenal è stato premiato, nella serata del Pallone d’Oro in corso a Londra, per il suo impegno in progetti umanitari, sociali o di solidarietà grazie a BigShoe, organizzazione umanitaria no-profit, fondata in occasione della Coppa del Mondo 2006.

22.41 – PALLONE D’ORO, COLL MIGLIOR PORTIERE FEMMINILE

Cata Coll è il miglior portiere di calcio femminile della passata stagione. La giocatrice del Barcellona e della Spagna ha ricevuto il Trofeo Yashin nella serata del Pallone d’Oro in corso a Londra.

22.40 – PALLONE D’ORO, SIMON MIGLIOR PORTIERE: SUO IL TROFEO YASHIN

Unai Simon è il miglior portiere. Il portiere campione del Mondo con la Spagna e dell’Athletic Bilbao, premiato a Londra nella serata del Pallone d’Oro, ha vinto il Trofeo Yashin, riservato al miglior estremo difensore della passata stagione.

22.26 – PALLONE D’ORO, LUIS DE LA FUENTE MIGLIOR TECNICO

Luis de la Fuente ha vinto il trofeo Cruyff 2026, riservato al miglior allenatore dell’anno, nella serata dedicata al Pallone d’Oro in corso a Londra. Alla guida della Spagna ha vinto gli ultimi Mondiali.

22.19 – PALLONE D’ORO, ROMEU MIGLIOR TECNICO FEMMINILE

22.08 – PALLONE D’ORO, LOPEZ MIGLIOR TALENTO FEMMINILE

Pere Romeu è stato premiato come miglior tecnico di calcio femminile dell’anno, nella serata della premiazione del Pallone d’Oro, in corso a Londra. Alla guida del Barcellona ha vinto nella stagione scorsa Champions League, Campionato spagnolo, Queen’s Cup, Supercoppa spagnola.

Vicky Lopez si conferma il miglior talento del calcio femminile. La calciatrice spagnola del Barcellona ha vinto il trofeo Kopa, premiata nella serata dedicata al Pallone d’Oro: la cerimonia è in corso a Londra per la prima volta, in onore del primo Pallone d’Oro della storia Stanley Matthews.

22.01 – PALLONE D’ORO, YAMAL VINCE IL TROFEO KOPA

Lamine Yamal ha vinto il Trofeo Kopa 2026. Il premio è riservato al miglior talento maschile del mondo. “È la terza volta che lo vinco- ha detto al momento di ritirare il premio- lo avrebbe meritato il mio compagno di squadra Pau Cubarsí”.