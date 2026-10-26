Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Il Psg miglior squadra dell’anno

ROMA – La sorpresa, alla fine, non c’è stata. Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026. Nel 70esimo anniversario del premio istituito da France Football, nel 1956, il 33enne attaccante inglese del Bayern Monaco ha vinto il trofeo nella sua Londra. Per la prima volta, infatti, la cerimonia si è tenuta in Inghilterra e non in Francia, a Parigi, per celebrare un altro grande calciatore inglese, il centrocampista Sir Stanley Matthews, che smise di giocare a 50 anni e fu il primo a vedersi assegnato il trofeo. “Grazie a tutti quelli che hanno votato per me- sono state le prime parole di Kane- Non deve essere stato facile farlo, c’erano tutti grandi giocatori a livello mondiale, congratulazioni ai vincitori di questa serata”. A bocca asciutta Kylian Mbappè e Lamine Yamal, rispettivamente secondo e terzo nella classifica del Pallone d’Oro 2026: la stella francese del Real Madrid e quella spagnola del Barcellona erano date come rivali accreditati del favorito Kane.

Ma se Yamal ha almeno vinto il trofeo quale miglior giovane, Mbappé è rimasto a mani vuote e la sua espressione non nascondeva almeno un pizzico di delusione. Quarto posto per Rodri, quinto per Lionel Messi, davanti a Khvitcha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé, vincitore della passata edizione, a Erling Haaland, Michael Olise e a Fabian Ruiz. Per quanto riguarda il resto della classifica, spicca tra gli altri il 22esimo posto dell’interista Lautaro Martinez, l’unico ‘italiano’ nella shortlist dei candidati. E poi ancora l’11esimo di Jude Bellingham: l’inglese del Real ha preceduto lo spagnolo del Barcellona Pau Cubarsi, miglior giovane agli ultimi Mondiali, classificatosi 12esimo. Il centrocampista Declan Rice dell’Arsenal, 15esimo, ha preceduto lo spagnolo del PSG Ferran Torres, decisivo nell’ultimo Mondiale, 16esimo, che a sua volta ha chiuso davanti al brasiliano del Real Madrid Vinicius. Tra i primi 20 anche un altro spagnolo, Marc Cucurella, che questa estate ha lasciato il Chelsea per andare al Real Madrid. A chiudere la graduatoria dei 30 il francese dell’Arsenal William Saliba e il senegalese dell’AlNAssr Sadio Mané, 29esimi. Di seguito il racconto live e i premi della serata:

23.38 – ALEXIA PUTELLAS VINCE IL TROFEO FEMMINILE

Alexia Putellas ha vinto il Pallone d’Oro 2026 femminile. Per l’attaccante della Spagna e del London City Lionesses si tratta del terzo successo dopo quelli del 2021 e del 2022.

23.18 – KANE MIGLIOR MARCATORE

Harry Kane ha vinto il Trofeo Gerd Muller, riconoscimento dedicato al miglior marcatore tra club e nazionale della passata stagione. Il premio femminile è andato all’attaccante Charlyn Corral del Pachuca e della nazionale messicana.

23.04 – PSG MIGLIOR SQUADRA DELL’ANNO

Il Paris Saint-Germain è la miglior squadra della passata stagione. Il club francese è stato premiato nella cerimonia dedicata al Pallone d’Oro 2026 in corso a Londra.

22.57 – BARCELLONA MIGLIOR SQUADRA FEMMINILE DELL’ANNO

Il Barcellona è stato eletto miglior squadra femminile della passata stagione, nella cerimonia dedicata al Pallone d’Oro 2026, in corso a Londra.

22.51 – PREMIO SOCRATES A BUKAYO SAKA

Bukayo Saka ha vinto il Premio Socrates. Il calciatore dell’Arsenal è stato premiato, nella serata del Pallone d’Oro in corso a Londra, per il suo impegno in progetti umanitari, sociali o di solidarietà grazie a BigShoe, organizzazione umanitaria no-profit, fondata in occasione della Coppa del Mondo 2006.

22.41 – COLL MIGLIOR PORTIERE FEMMINILE

Cata Coll è il miglior portiere di calcio femminile della passata stagione. La giocatrice del Barcellona e della Spagna ha ricevuto il Trofeo Yashin nella serata del Pallone d’Oro in corso a Londra.

22.40 – SIMON MIGLIOR PORTIERE: SUO IL TROFEO YASHIN

Unai Simon è il miglior portiere. Il portiere campione del Mondo con la Spagna e dell’Athletic Bilbao, premiato a Londra nella serata del Pallone d’Oro, ha vinto il Trofeo Yashin, riservato al miglior estremo difensore della passata stagione.

22.26 – LUIS DE LA FUENTE MIGLIOR TECNICO

Luis de la Fuente ha vinto il trofeo Cruyff 2026, riservato al miglior allenatore dell’anno, nella serata dedicata al Pallone d’Oro in corso a Londra. Alla guida della Spagna ha vinto gli ultimi Mondiali.

22.19 – ROMEU MIGLIOR TECNICO FEMMINILE

22.08 – LOPEZ MIGLIOR TALENTO FEMMINILE

Pere Romeu è stato premiato come miglior tecnico di calcio femminile dell’anno, nella serata della premiazione del Pallone d’Oro, in corso a Londra. Alla guida del Barcellona ha vinto nella stagione scorsa Champions League, Campionato spagnolo, Queen’s Cup, Supercoppa spagnola.

Vicky Lopez si conferma il miglior talento del calcio femminile. La calciatrice spagnola del Barcellona ha vinto il trofeo Kopa, premiata nella serata dedicata al Pallone d’Oro: la cerimonia è in corso a Londra per la prima volta, in onore del primo Pallone d’Oro della storia Stanley Matthews.

22.01 – YAMAL VINCE IL TROFEO KOPA

Lamine Yamal ha vinto il Trofeo Kopa 2026. Il premio è riservato al miglior talento maschile del mondo. “È la terza volta che lo vinco- ha detto al momento di ritirare il premio- lo avrebbe meritato il mio compagno di squadra Pau Cubarsí”.