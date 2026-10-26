Elezioni di Midterm, Trump promette un milione di dollari a chi denuncia brogli elettorali

ROMA – A otto giorni dalle elezioni di metà mandato, il presidente Donald Trump ha promesso una ricompensa da un milione di dollari a chiunque segnali casi di frode elettorale che conducano a una condanna effettiva. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Truth Social: “Chiunque denunci brogli elettorali avvenuti nelle scorse elezioni o nelle imminenti Midterm del 2026 riceverà 1.000.000 di dollari non appena i responsabili saranno arrestati e condannati. Grazie per l’attenzione”, ha il presidente Usa.

Stando a quanto riporta la Cnn, la proposta supera ampiamente l’iniziativa per la segnalazione di illeciti presentata la scorsa settimana dallo stesso presidente, insieme al vicepresidente JD Vance, ideata per incentivare i cittadini a denunciare presunte frodi all’interno dell’amministrazione federale. Quel programma, denominato ‘Fraud Whistleblower Incentive Program’ e coordinato dal Dipartimento di Giustizia, prevede infatti compensi fino a un massimo di 30.000 dollari per le segnalazioni che portino a una condanna per frode o a un’azione esecutiva federale di rilievo.

TRUMP: IN BRASILE ELEZIONI TRUCCATE MA LULA MI PIACE

In attesa dell’appuntamento elettorale del 3 novembre, il presidente Usa ha commentato i risultati delle elezioni in Brasile definendole “terribili” e “truccate”. “Non ho preso le parti di nessuno- ha detto Trump- ma ho seguito le elezioni e sono state le ennesime elezioni truccate, uno spettacolo pessimo, un’immagine deplorevole per il mondo”, ha dichiarato prima di lasciare Washington per un comizio elettorale, in vista delle elezioni di metà mandato negli States. Nelle stesse dichiarazioni, Trump ha spiegato tuttavia: “Mi piace Lula, vado molto d’accordo con lui”, ma “quello che è successo è molto strano”.