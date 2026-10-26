lunedì 26 Ottobre 2026

Brasile, Bolsonaro denuncia: “La polizia mi ha ordinato di consegnare i passaporti”

All'indomani della sua sconfitta elettorale, il senatore sui social, ha annunciato inoltre, che guiderà l'opposizione a Lula: "Guiderò l'opposizione per evitare il caos

di Sausan KhalilData pubblicazione: 26-10-2026 ore 22:08Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 22:09

ROMA – Con un video pubblicato sui social, Flavio Bolsonaro ha fatto sapere che la Polizia Federale, gli ha notificato l‘ordine di consegnare i passaporti assieme al divieto di lasciare il Paese. Lo riporta oglobo.com. L’episodio è avvenuto mentre si recava a far visita al padre, l’ex presidente Jair Bolsonaro, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento cautelare, disposto dal magistrato del Supremo Tribunale Federale Alexandre de Moraes, scaturisce dalle dichiarazioni rilasciate il 23 ottobre dal fratello, l’ex deputato Eduardo Bolsonaro, che aveva ipotizzato l’espatrio di Flávio nell’eventualità di una disfatta elettorale.

Dura la replica del senatore, che ha contestato nel merito e nei tempi la decisione della magistratura: “Non ho mai detto una cosa del genere. È questo un motivo valido per sequestrarmi il passaporto? Si può chiamare giustizia? Inoltre, questa decisione è stata presa domenica sera, subito dopo l’annuncio dei risultati elettorali. Rifletteteci: se avessi vinto io le elezioni, sarebbe successa la stessa cosa? Se Flávio Bolsonaro fosse stato eletto, la Polizia Federale si comporterebbe comunque in questo modo, fermandomi in mezzo alla strada? È il segno che la nostra democrazia ha fallito. È una decisione presa in base all’esito elettorale: si tratta di una questione politica, non dovrebbe essere così. Non ho mai nemmeno preso in considerazione l’idea di lasciare il Paese. Consegnerò i miei passaporti e mi difenderò da questa farsa, che è un chiaro tentativo di intimidirmi; ma nessuno riuscirà a farmi tacere”.

All’indomani della sua sconfitta elettorale, Bolsonaro ha annunciato inoltre, che guiderà l’opposizione a Luiz Inacio Lula da Silva in Brasile. “Guiderò l’opposizione per evitare il caos”, ha fatto sapere tramite i social.

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