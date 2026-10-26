Daniela Tartaglini (Ucbm Roma) eletta presidente Sidmi

ROMA – Daniela Tartaglini è stata eletta Presidente della Società Italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche (Sidmi). Già Vicepresidente della società scientifica, che è anche riconosciuta dal ministero della Salute, Tartaglini succede a Bruno Cavaliere per il quadriennio 2026-2030. Professoressa associata di Scienze Infermieristiche presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma e direttore assistenziale delle Professioni Sanitarie della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Daniela Tartaglini ha maturato oltre trent’anni di esperienza in ambito clinico, accademico e organizzativo. Alla docenza nei corsi di laurea in Infermieristica e di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche affianca anche la direzione di master dedicati al Management delle professioni sanitarie e in Strumentazione chirurgica.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia e Bruno Cavaliere per il lavoro svolto alla guida della Sidmi”, ha dichiarato la professoressa Daniela Tartaglini, che poi ha continuato: “Assumo questo incarico con l’impegno di valorizzare le competenze infermieristiche e il loro contributo alle scelte organizzative del sistema sanitario. Investire nella formazione e nella leadership e promuovere, attraverso la ricerca, nuovi modelli di gestione e organizzazione dei servizi, significa dare ai professionisti gli strumenti per rispondere sempre meglio ai bisogni delle persone ma anche, al tempo stesso, per migliorare la qualità del lavoro e dell’assistenza”.

La presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, Barbara Mangiacavalli, ha formulato i migliori auguri di buon lavoro da parte della Fnopi al nuovo Consiglio Direttivo, esprimendo le congratulazioni a Daniela Tartaglini. “Avere nel nostro panorama una società scientifica che studia i modelli di management significa tanto per le professioni infermieristiche- ha sottolineato Mangiacavalli- anche nell’ottica di saldare al meglio la riforma universitaria appena varata sui percorsi magistrali clinici alla concreta valorizzazione sul campo delle competenze specialistiche acquisite. Il rigore e la determinazione che hanno sempre contraddistinto SIDMI rappresentano una garanzia per la formulazione di proposte in tal senso”.

“L’elezione di Daniela Tartaglini è un riconoscimento del suo percorso e della capacità di coniugare esperienza sul campo, visione organizzativa e attenzione alla persona”, ha affermato l’amministratore delegato e direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani. “In tutti questi anni insieme- ha aggiunto Sormani- abbiamo potuto apprezzarne l’impegno nella crescita professionale degli infermieri e nello sviluppo dei modelli assistenziali. A lei rivolgiamo le nostre congratulazioni con l’augurio di buon lavoro per questa nuova importante responsabilità a livello nazionale”.

Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale della Sidmi comprende, oltre alla neo-presidente Tartaglini, il vicepresidente Dario Laquintana, direttore Socio Sanitario dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, la Segretaria Graziella Costamagna, direttore della Direzione Professioni Sanitarie dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, e il tesoriere Fabrizio Polverini, direttore della Struttura Complessa Numero Unico di Emergenza 112 della Regione Liguria. Completano il Consiglio il dirigente Project Manager per lo sviluppo delle Direzioni Assistenziali e delle Professioni Sanitarie della Regione Emilia-Romagna Marika Colombi, il direttore aziendale delle Professioni Sanitarie dell’Irccs Istituto Europeo di Oncologia Giorgio Magon, la responsabile di Funzione Organizzativa dell’Area Infermieristica Ospedaliera Chieti-Ortona dell’Asl 2 Abruzzo Serenella Mennilli, il dirigente delle professioni infermieristiche e della professione di ostetrica dell’ASL Napoli 1 Centro Rosaria Parmigiano, l’infermiere dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico ‘G. Rodolico – San Marco’ di Catania Angelo Pirreco, il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Assistenza Infermieristica dell’Asl Roma 6 Cinzia Sandroni e il dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche dell’Asl Foggia Sipontina Zerulo.

L’attività di Daniela Tartaglini alla guida della Sidmi, dunque, sarà rivolta specialmente alla valorizzazione della leadership infermieristica e del contributo che le competenze cliniche, formative e manageriali degli infermieri possono offrire all’organizzazione dei servizi e al miglioramento dei percorsi di cura, soprattutto in un contesto come l’attuale attraversato da trasformazioni profonde e innovazioni tecnologiche sempre più pervasive, intelligenza artificiale in primis.