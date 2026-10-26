lunedì 26 Ottobre 2026

Microsoft offre incentivi all’esodo a 60mila dipendenti

Pesa l'incremento degli investimenti sui data center per il boom dell'Ia

di Luca DonigagliaData pubblicazione: 26-10-2026 ore 21:00Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 21:00

BOLOGNA – Microsoft ha pronto un piano di incentivi per l’esodo volontario anticipato fino a 60.000 dipendenti, negli Stati Uniti, in Canada, in India e nel Regno Unito. A pesare sulla decisione del colosso di Redmond, annunciata in una nota ai dipendenti, ci sarebbe l’incremento degli investimenti nei data center, alla luce del boom di domanda legato all’intelligenza artificiale, con servizi cloud ad aziende come Anthropic, OpenAI e altre, che starebbero mettendo alla prova le finanze del gruppo. La proposta di uscita volontaria di Microsoft, il cui titolo è oggi in rialzo dell’1,1%, sarebbe sembra l’ultima spiaggia dell’azienda per cercare di abbattere il costo della forza lavoro senza procedere a licenziamenti collettivi.

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