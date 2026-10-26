Manovra, Meloni risponde a Manfredi: “La sede di confronto governo- sindaci c’è già, è la Conferenza Stato-Città”

ROMA – Sì al confronto coi sindaci, ma “tutti” e non solo di una parte politica. Dunque nella conferenza stato-città, che riunisce governo e autonomie e si riunisce ogni tre mesi su richiesta Anci. È il succo del sì della premier Giorgia Meloni alla richiesta avanzata da otto sindaci metropolitani di un incontro sui temi della manovra per affrontare il disagio sociale dopo gli incidenti delle ultime due settimane. “Una richiesta firmata dai Sindaci di una sola parte politica non rappresenta quella platea”, scrive Meloni al sindaco di Napoli e presidente Anci Gaetano Manfredi. “La Conferenza, e gli organismi dell’ANCI che Lei presiede, la rappresentano per intero. È una responsabilità che riguarda il mio ruolo quanto il Suo”.

Meloni considera “utile un confronto con i Sindaci in occasione della legge di bilancio. I Comuni sono il luogo in cui i problemi si vedono per primi e in cui i servizi si erogano concretamente: sui prezzi, sui trasporti, sui servizi sociali, il punto di vista di chi amministra una città è un contributo e non un adempimento. Non comprendo, però, la formulazione della richiesta. Lei, come Presidente dell’ANCI, sa meglio di me che una sede per questo confronto esiste e non va creata: la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che riunisce il Governo, i Presidenti di ANCI, UPI e UNCEM e quattordici Sindaci designati dall’ANCI, cinque dei quali in rappresentanza delle grandi città. E sa bene che quella Conferenza si riunisce almeno ogni tre mesi e, oltre a ciò, ogni volta che la convocazione sia richiesta dal Presidente dell’ANCI, ossia da Lei”. Per questo Meloni dice di non capire “il senso della polemica che ha accompagnato la richiesta. Se ciò che si vuole è un confronto istituzionale, bastava chiederlo nella sede che la legge assegna a questo scopo, e la richiesta avrebbe trovato il Governo disponibile come lo trova oggi”.

MELONI: COINVOLGERE TUTTI I SINDACI

Trattandosi di un confronto istituzionale, insiste la presidente del consiglio, bisogna “coinvolgere tutti i Sindaci. Il costo dell’energia, degli affitti e dei trasporti non è diverso a seconda di chi amministra una città: pesa allo stesso modo sulle famiglie di un capoluogo e su quelle di un piccolo comune di montagna, e sui cittadini di comuni governati da ogni schieramento. Lo stesso vale per la situazione specifica delle Città metropolitane dopo le manifestazioni di queste settimane, che comprendo essere il motivo di urgenza che ha spinto alcuni dei firmatari. Anche in questo caso- prosegue Meloni rivolta a Manfredi- Lei sa che quelle realtà sono già rappresentate: i Sindaci delle Città metropolitane fanno parte di diritto del Comitato Direttivo dell’ANCI, e all’interno dell’Associazione esiste un Coordinamento delle Città Metropolitane, con un proprio Coordinatore che siede nell’Ufficio di Presidenza e partecipa di diritto ai lavori del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale. Se il tema è l’ordine pubblico nelle grandi città, quel Coordinamento è l’interlocutore naturale del Ministero dell’Interno, e lo sarà con la massima attenzione”.

MELONI: DISPOSTA A PARTECIPARE PERSONALMENTE

“Ribadisco dunque la disponibilità del Governo a un confronto istituzionale, convocando questo organismo”, continua la lettera della premier al presidente Anci Manfredi. “E, se lo ritenete, al netto del Ministro Piantedosi che normalmente mi rappresenta al tavolo, sono disponibile a partecipare personalmente, insieme al Ministro Giorgetti, trattandosi di dibattito che coinvolge anche il tema della manovra di bilancio”. Meloni conclude chiedendo a Manfredi “di confermarmi l’interesse a questo confronto. Atteso che, al di là delle dichiarazioni stampa, a me non è arrivata alcuna richiesta formale di incontro. Voi scrivete che le città sono pronte a fare la propria parte. Il Governo lo è altrettanto. Facciamolo nella sede dove sono presenti tutti i Sindaci e tutte le città sono rappresentate”.