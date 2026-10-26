Diario da Gerusalemme di Mario Sechi | Cosa non cambierà in Israele dopo il voto

ROMA – C’è già un grande vincitore delle elezioni in Israele: non è del premier Benjamin Netanyahu né dell’ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot, la vittoria è della democrazia di questo piccolo Stato che custodisce una grande storia di libertà. Le vie di Gerusalemme sono rumore e silenzio, la pace della città vecchia, il traffico di una metropoli, la magnifica presenza è quella di Dio quando il sole cala il sipario, nella preghiera del tramonto (Maghrib) e della sera (Isha) per i musulmani; quando appaiono tre stelle nel cielo, nell’ora del Maariv, per gli ebrei; nella preghiera dei Vespri dei frati francescani della Custodia di Terra Santa, al Santo Sepolcro. C’è un Dio per tutti e tutti possono pregare. Questo è il prezioso dono di Israele al mondo. La vigilia del voto è quella di un appuntamento con la storia, tutte le persone che incontro ripetono: “Sono elezioni cruciali”. E nel dirlo, si intuisce che in gioco non ci sono le biografie di Netanyahu e Eisenkot, c’è il destino di Israele che non cade, che non si piega, che si difende, che continua una storia cominciata ben prima del 1948, l’anno della sua fondazione. Chi vince? È una domanda che ha poco senso, nessuno lo sa, i seggi sono 120, la maggioranza è a quota 61 e secondo i sondaggi nessuno ce l’ha.

C’è chi vede all’orizzonte una grande coalizione al centro tra i due non-vincitori, chi spera nelle alchimie della politica israeliana, nell’appoggio dei partiti arabi (che dunque, nel Paese definito “dell’apartheid” dagli anti-israeliani, sarebbero decisivi, l’auto-smentita della stessa propaganda), chi scommette su un ritorno alle urne. Adesso vale tutto, tra qualche ora parleranno gli elettori. Alla fine, ci sono cose che non cambieranno. E sono le più importanti. A cominciare dal dibattito sugli arabi, il loro peso nell’urna e i partiti che li rappresentano più o meno bene. Chi sono gli arabi israeliani? Khaled Abu Toameh, commentatore del Jerusalem Post usa una formula che è uno spartiacque, nella sua analisi gli arabi israeliani (circa il 20% della popolazione di Israele) rappresentano una comunità pragmatica e moderata, che cerca uguaglianza civile, partecipazione democratica e integrazione nello Stato israeliano.

Al contrario, i palestinesi della Cisgiordania e di Gaza cercano la separazione nazionale sotto regimi non democratici (ANP e Hamas). È una visione che tranne rari casi, non trova spazio nella stampa europea, come molte altre questioni che interessano gli elettori, i punti chiave dell’agenda che resteranno anche dopo il voto, i pilastri della politica israeliana, le sfide grandi e piccole, la questione della leva ultra ortodossa, il costo della vita, si passa dalla gittata dei missili alla spesa al supermercato, Israele è un mondo difficile da capire se guardi le piazze pro Pal in Europa e non hai mai passato un minuto della tua vita in un rifugio anti-aereo.

Il quaderno della politica estera, è un memento, nei vari incontri con gli analisti, ne viene fuori un quadro nitido: al primo posto c’è l’Iran atomico (sì, ancora, tanto che il regime non ne vuole discutere), poi il Libano e l’instabilità causata ancora da Hezbollah, la Siria guidata da un ex jihadista, l’emersione della Turchia di Erdogan come antagonista che non è solo retorica contro gli ebrei (Ankara ha un ruolo importante nelle operazioni dei nemici di Israele), i dilemmi degli Emirati e dell’Arabia Saudita, in cerca di un nuovo inizio. “Niente è facile in Medio Oriente”, sospira un diplomatico di lungo corso. Con la fine del mandato della missione Unifil a dicembre in Libano, gli israeliani non ne vogliono un’altra che è un lascia-passare dei rifornimenti per Hezbollah.

In Iran la Forza Quds, quella che fu guidata dal generale Qassem Soleimani fino quando un missile Hellfire americano non lo uccise all’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio del 2020, è “ancora molto forte” perché “hanno i soldi” e i finanziamenti arrivano coloro che accusano Israele e gli Stati Uniti di volere la guerra. Poi ci sono gli Houthi, ingegnosi nel costruire missili. Restano le lezioni della guerra dei 12 giorni con l’Iran (diviso politicamente, prigioniero della crisi economica, ma attivissimo e tutt’altro che isolato, lo abbiamo visto in queste ore nell’incontro a Teheran con il Pakistan, l’Arabia Saudita e la Turchia), l’86% dei missili intercettato da Israele e il 14% che ha bucato lo scudo, il bene e il male, la difesa che funziona e il problema della pressione degli sciami di proiettili e droni. Quello che resta è la battaglia sui sette fronti e il ciclopico sforzo sull’ottavo fronte, quello dell’informazione, dove la guerra Israele la perde dall’inizio del conflitto, dal 7 ottobre, dal giorno della strage degli ebrei, subito dimenticato. Nel cosa resterà dopo il voto ci sono le fondamenta della società israeliana, il suo rumoroso pluralismo, una campagna elettorale tostissima che ne esalta la democrazia, la consapevolezza – di tutti – che chiunque vinca, Israele continuerà a dover combattere l’anti-semitismo dilagante, l’assalto di chi urla “Palestina libera dal fiume al mare”. Si alza il canto del Muezzin, le luci delle sinagoghe sono accese, i Vespri corrono per le vie della Città Vecchia, Gerusalemme è un abbraccio, la spada e la stella di David sono una scintilla, sarà notte, sarà giorno, si vota. È un miracolo, in quel Medio Oriente “dove tutto è difficile”, accade solo qui.