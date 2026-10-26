Neonati di Traversetolo, il 4 marzo il processo d’appello a Petrolini

PARMA – Inizierà il 4 marzo 2027, in Corte d’assise d’appello di Bologna 2027 la prima udienza del processo di secondo grado per Chiara Petrolini, imputata per il caso dei neonati sepolti a Vignale di Traversetolo (Parma). La giovane è stata condannata dal tribunale della città ducale alla pena di 24 anni e tre mesi di reclusione per l’omicidio premeditato e la soppressione del cadavere del suo secondo figlio (nato ad agosto 2024), ma è stata assolta dall’accusa di omicidio per il primo neonato (partorito a maggio 2023). Proprio questa assoluzione è stata impugnata dalla Procura di Parma che, inoltre, chiede il riconoscimento della soppressione di cadavere per tutti e due i fatti. Nella prima sentenza, infatti, nel secondo episodio il reato era stato infatti rivalutato in quello meno grave di occultamento.