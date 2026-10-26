Cortei Milano, Sala in Aula: “Non confondere disagio e devastazioni”

MILANO – “Sono settimanalmente aggiornato sulla materia attraverso la partecipazione al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il cosiddetto Cosp, la cui ultima riunione si è svolta mercoledì scorso alla presenza del ministro Piantedosi e mercoledì, alle 9:30, ci rivedremo in Prefettura”. Si aprono così, con l’annuncio di un nuovo vertice per l’ordine pubblico in vista dello sciopero nazionale del prossimo 30 ottobre, le comunicazioni rese in Consiglio comunale dal sindaco (e assessore alla Sicurezza) di Milano Giuseppe Sala, intervenuto a Palazzo Marino per riferire sui disordini e i saccheggi dei giorni scorsi in città. Nel suo discorso Sala pone però prima di tutto l’accento sulla necessità di non strumentalizzare la piazza: “Credo che tutti noi abbiamo il dovere di analizzare con attenzione ciò che accade nelle piazze, però lo dobbiamo fare evitando di confondere fenomeni diversi, che sono molto diversi da quello che abbiamo visto”, avvisa il primo cittadino. Secondo cui “le proteste possono esprimere, ed esprimono, un disagio reale e contenere rivendicazioni legittime, però questo non rende legittimi i saccheggi e le devastazioni”. Tuttavia “allo stesso modo, e questo per me è un punto veramente qualificante politicamente, la presenza di episodi come quelli che abbiamo visto nel weekend precedente non può, o non dovrebbe potere, diventare un pretesto per delegittimare indistintamente chi manifesta pacificamente. Insomma, occorre distinguere per comprendere i problemi e individuare le risposte adeguate”, rimarca Sala.

‘CHI ROMPE PAGA’, TENSIONI IN CONSIGLIO DOPO DISCORSO SALA

Si è chiuso tra contestazioni, urla e banchi battuti l’intervento in Consiglio comunale del sindaco Giuseppe Sala sulle recenti violenze di piazza. Non appena il primo cittadino ha terminato la sua informativa, dai banchi dell’opposizione di Palazzo Marino e dagli spalti riservati al pubblico si sono levate grida concitate: “Chi rompe paga, però, a Milano. Chi rompe paga”. E ancora: “Andate a studiare”, scanditi all’indirizzo della giunta per pretendere fermezza economica e risarcimenti dopo i saccheggi. La presidente dell’aula Elena Buscemi è dovuta intervenire a più riprese, richiamando nominalmente i consiglieri più agitati e intimando il silenzio alla platea per evitare la sospensione: “Consiglieri, proseguiamo i nostri lavori. Abbiamo un dibattito, anche dal pubblico chiedo silenzio”. Solo dopo svariati richiami all’ordine della presidente il clima si è raffreddato, consentendo l’avvio dei lavori dell’assemblea cittadina.

MILANO, SALA PROPONE A CAPIGRUPPO INCONTRO CON FORZE DELL’ORDINE

Un incontro diretto tra i capigruppo consiliari di Palazzo Marino e i vertici responsabili della pubblica sicurezza cittadina. È questa la proposta avanzata dalla presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi (Pd), benedetta anche dal sindaco Giuseppe Sala, per fare chiarezza sulla gestione delle tensioni di piazza e superare le contrapposizioni politiche. “Ritengo veramente utile che i capigruppo del Consiglio Comunale possano incontrare chi ha la responsabilità della pubblica sicurezza e io sono a vostra disposizione: se volete che ci sia, io ci sarò. Volete fare voi, per me va bene, ma sono assolutamente a vostra disposizione”, dice all’aula il primo cittadino. Secondo cui “questa sarebbe un’occasione per acquisire informazioni direttamente dall’autorità competente, comprendere il quadro delle valutazioni in corso e favorire una discussione consapevole, al riparo da ricostruzioni parziali o strumentali”. Nel passaggio finale delle sue comunicazioni, il sindaco afferma: “La sicurezza non deve diventare una bandiera da agitare contro qualcuno, anche se sembra che purtroppo lo sia. Ai cittadini non servono rassicurazioni generiche, non servono contrapposizioni sterili e non servono nemmeno promesse irrealistiche”. Al contrario “l’impegno istituzionale, ha concluso il primo cittadino, deve poggiare su basi pragmatiche: “Servono istituzioni presenti, risposte concrete e la capacità di distinguere tra le emergenze, come stiamo facendo in questo momento, e le soluzioni strutturali. E questo è l’impegno che da sindaco intendo continuare ad assumermi nei confronti della città”, conclude Sala.

POCO MENO DI 200 GHISA IMPEGNATI A MILANO NEI DUE WEEK END

In aula, il sindaco di Milano Beppe Sala ha fornito il bilancio dettagliato delle forze della Polizia Locale messe in campo durante le manifestazioni dei giorni scorsi prevalentemente impiegate in servizi di viabilità. Si tratta in dettaglio di 160 unità il 17 ottobre e di 130 il 18. A queste, nella seconda giornata, si sono aggiunte circa 30 unità impegnate nell’accompagnamento dei fermati (circa 80), in Questura. Il corpo poi ha provveduto all’identificazione di 20 soggetti mediante “rilievi fotodattiloscopici effettuati presso le proprie strutture”. Il 24 ottobre, invece le unità impiegate sono state di nuovo 180, affiancate- in attuazione delle disposizioni del Questore- da specifici servizi di polizia giudiziaria svolti dai nuclei di rapido intervento della Polizia Locale, con l’impiego di ulteriori 60 unità. Sono stati inoltre messi a disposizione 5 furgoni per il trasferimento dei soggetti fermati e un drone in dotazione alla Polizia Locale.