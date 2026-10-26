Salute, Ofi: “Bilancio positivo per lo screening nel Consiglio regionale del Lazio”

ROMA – “Il bilancio è assolutamente positivo, in quanto stiamo di fatto sperimentando, all’interno del Consiglio regionale, quello che è un modello già presente a livello dei nostri territori del Lazio attraverso la libera professione, ovvero uno studio libero professionale “autonomo” per lo screening funzionale fisioterapico finalizzato all’intercettazione dei bisogni semplici e lievi, soprattutto muscolo-scheletrici e altresì indirizzato anche all’educazione degli stili di vita e orientamento ai servizi sanitari riabilitativi”. Lo ha dichiarato all’agenzia Dire Annamaria Servadio, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti (OFI) del Lazio, oggi in occasione del punto stampa per l’iniziativa ‘Un Consiglio in Salute – La prevenzione comincia da noi‘, in corso presso la sede del Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana.

“Questo modello consente di orientare al meglio il cittadino- ha proseguito Servadio- può indirizzarsi verso uno specialista per un problema assolutamente più complesso, oppure avere delle prime risposte, un’educazione o anche un programma di esercizi o di corretti stili di vita che il fisioterapista può immediatamente mettere a terra e consigliare al cittadino che si reca all’interno dell’ambulatorio per avere una prima valutazione. Una grande opportunità, inoltre- sottolinea Servadio- è rappresentata dalle case della comunità che insieme al sistema delle farmacie dei servizi, rappresentano un ottimo presidio, anche preventivo, ove opera il fisioterapista”.

Interpellata sull’opportunità di estendere il modello a tutto il territorio regionale, la presidente di OFI Lazio ha infine concluso: “Assolutamente sì. Questa è la nostra grande sfida, anche in un’ottica di sostenibilità e di efficacia dei percorsi”.

“Ringrazio il Presidente Aurigemma– conclude Servadio- per la visione e la messa a terra di un progetto moderno e centrato sulle persone e per l’attenzione, che sin dal principio, riserva ai fisioterapisti e alla loro importanza, in un’ottica di miglioramento del sistema salute”.