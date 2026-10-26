Per la Cnn Netanyahu ha spinto Trump a bombardare l’Iran prima del voto

ROMA – L’emittente Cnn sostiene che il primo ministro Benjamin Netanyahu abbia “fatto pressioni” sul presidente Donald Trump affinché gli Stati Uniti lanciassero, insieme a Israele, un nuovo bombardamento contro l’Iran, prima delle elezioni legislative israeliane che devono tenersi domani. Tuttavia, Trump avrebbe detto no. L’emittente statunitense cita due funzionari statunitensi e una fonte della sicurezza israeliana. Quest’ultima, stando sempre alla Cnn, avrebbe detto che “Netanyahu voleva davvero convincere Trump a un attacco congiunto contro l’Iran prima delle elezioni e ha cercato di farlo, ma Trump non ha dato il via libera”. Tuttavia, la Casa Bianca avrebbe messo a punto “opzioni di attacco significative per Trump”, qualora il presidente avesse cambiato idea. Nella serata di ieri già l’emittente israeliana Channel 12 riferiva di un incontro tra il premier e il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, il tenente generale Eyal Zamir.

I due si sarebbero “scontrati” dopo un’ordine trasmesso da Netanyahu, su un’azione militare che avrebbe potuto portare a uno scontro con l’Iran poco prima delle elezioni. Dall’ufficio del primo ministro hanno smentito entrambe le notizie, definendole “false”. Oggi intanto a Teheran si tiene un vertice con Arabia Saudita Turchia e Pakistan, per fare il punto sulla cooperazione regionale, anche alla luce della nuova escalation nello Yemen. A promuovere l’incontro, il governo di Islamabad, che si è imposto come principale mediatore nei negoziati di pace tra Washington e Teheran.