Luxury design, torna Progold3dfam Contest con Valentina Ferragni partner creativo

ROMA – Torna Progol3D Design for Additive Manufacturing Contest, il concorso internazionale dedicato agli studenti di design del gioiello ideato e promosso da Progold S.p.A., l’azienda di Trissino (Vicenza) key player nella produzione di gioielli semilavorati attraverso la manifattura additiva (stampa 3D) diretta in metallo prezioso e produttore di leghe e madreleghe.

Giunto all’undicesima edizione, il contest è un laboratorio che coniuga talento, tecnologia e sperimentazione con una finalità precisa: mostrare ai designer di domani che cosa rende possibile la manifattura additiva diretta in metallo prezioso e metterli alla prova con un progetto reale e, come tale, soggetto ai vincoli e alle opportunità della produzione e della comunicazione.

Partner creativo di quest’anno è Vfs, il brand di gioielli fondato da Valentina Ferragni. Un marchio contemporaneo che considera il gioiello non tanto come status quanto come strumento per esprimere la propria personalità. A confermare il grande appeal globale del contest e la naturale attitudine del brand Vfs a dialogare con le nuove generazioni è il dato record di adesione e partecipazione delle scuole: ben 25 (+80% rispetto all’anno scorso) per 12 Paesi da tutto il mondo.

LE SCUOLE

Sette gli istituti italiani che hanno risposto alla call – Ied Roma, Ied Torino, Ied Milano, Lao-Le Arti Orafe di Firenze, Galdus di Milano, For.Al. di Valenza e Cpv Gold Academy di Vicenza – a cui si affiancano i sette europei: Hochschule Trier (Germania), la Haute École de Joaillerie di Parigi (Francia), l’Akademia Sztuk Pieknych di Danzica (Polonia), la Birmingham City School of Jewellery (Regno Unito), Jorgc Escola de Joieria di Barcellona (Spagna), Escuela Atlántico di Vigo (Spagna) e Head Genève (Svizzera). Undici dal resto del mondo: la Fit-State University of New York, la Rhode Island School of Design (Risd) e il Massachusetts College of Art and Design rappresenteranno gli Stati Uniti; dall’Asia e dal Medio Oriente arrivano tre scuole dalla Cina – Gic Gemmological Institute di Wuhan, Guangzhou Polytechnic University e Shenzhen Polytechnic University – tre dalla Thailandia – Srinakharinwirot University, Burapha University e la Faculty of Decorative Arts della Silpakorn University – una da Hong Kong, lo Hong Kong Design Institute, e una da Dubai, la Dubai Design Academy.



IL CONTEST 2026-2027

Da portare da solo o in coppia asimmetrica, da smontare e ricomporre: è l’orecchino al centro della nuova edizione del Progol3D DfAm Contest. Gli studenti dovranno infatti rispondere alla call ‘Wear It Your Way: Reinvent the Earring with Vfs’, che chiede di reinterpretare l’identità del brand di Valentina Ferragni, di cui l’orecchino è il pezzo più iconico. Il gioiello dovrà essere prodotto in oro giallo a 9 carati, in platino 950, o in entrambi i metalli combinati. Quella dell’oro a 9 carati, spiegano gli organizzatori, è una scelta strategica. Si tratta infatti di un materiale che garantisce fedeltà al target del brand e coerenza al suo stile, posizionando i gioielli nel segmento del pubblico di Vfs. A dare forma ai progetti sarà la tecnologia L-Pbf (Laser Powder Bed Fusion), ovvero la manifattura additiva (stampa 3D) diretta in metallo prezioso, know-how distintivo di Progold.

LE FASI

Il percorso si articolerà come sempre in più fasi. Ogni istituto potrà candidare fino a 30 progetti nominali, uno per studente, sotto forma di bozzetti. La giuria tecnica, composta da Progold e dal brand partner Vfs, li valuterà secondo quattro criteri: coerenza con l’identità del brand (30%), uso intelligente delle possibilità della manifattura additiva (30%), ergonomia e indossabilità (20%) e capacità di raccontare l’idea alla base del progetto (20%). Fino a tre progetti per istituto accederanno alla seconda fase, dedicata ai modelli 3D (digitali) che saranno sottoposti a un controllo tecnico su parametri misurabili, tra cui spessori minimi, angoli di crescita e le caratteristiche distintive del disegnare pensando alla manifattura additiva. Da questa selezione emergerà un solo finalista per ogni scuola. I progetti finalisti saranno annunciati ad inizio dicembre e, successivamente, tutti i relativi video di presentazione verranno pubblicati sul sito di Progold inaugurando così anche la sessione di votazioni online.



A VICENZAORO LA PRESENTAZIONE E LA PREMIAZIONE

Progold realizzerà tutti i progetti finalisti, che saranno poi rifiniti da Fratelli Bovo – partner tecnico dell’edizione, azienda orafa di Trissino (Vicenza) fondata nel 1977 e specializzata nella creazione e produzione di gioielleria in oro. A gennaio Progold inviterà i giovani designer finalisti in Italia, ospitandoli in occasione di Vicenzaoro (15-19 gennaio 2027). Qui, durante la fiera organizzata da Italian Exhibition Group che ogni anno riunisce i protagonisti del settore orafo e gioielliero, i gioielli saranno esposti e presentati. Negli stessi giorni si terrà la cerimonia di premiazione in programma per domenica 17 gennaio, alle ore 14, nella meravigliosa cornice del Teatro Palladio di Vicenzaoro – Fiera di Vicenza. Oltre al premio della giuria tecnica, durante l’evento saranno assegnati altri tre riconoscimenti: quello della giuria online, quello ‘live’ del pubblico in sala, chiamato a eleggere il proprio progetto vincitore, e il Platinum Special Prize, assegnato dallo sponsor Platinum Guild International.

LE PRESTIGIOSE COLLABORAZIONI

Il Progol3D DfAm Contest si avvale anche quest’anno del supporto di Platinum Guild International, l’ente che promuove l’uso del platino nella gioielleria e sostiene lo sviluppo delle tecnologie più avanzate nel settore. Partner tecnico dell’edizione è Fratelli Bovo, che si occuperà della finitura dei pezzi finalisti. Nelle scorse edizioni, il contest ha avuto come partner importanti maison come Chaumet, Bulgari, Crivelli e Pomellato.