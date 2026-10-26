Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 26 ottobre 2026

IA, MATTARELLA: FAKE NEWS GIÀ OGGI MANIPOLANO INFORMAZIONE

L’intelligenza artificiale “suscita attese”, ma allo stesso tempo “alimenta la preoccupazione che possa divenire strumento di dominio a disposizione di pochi e a scapito dei diritti e della dignità di molti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia d’apertura a Firenze del Festival delle Regioni. Secondo il capo dello Stato già oggi “è evidente come la manipolazione dell’informazione, anche attraverso la diffusione di notizie false, avvalendosi delle potenzialità offerte dalla rete, sia in grado di condizionare le opinioni pubbliche”.

IN BRASILE VINCE LULA, IN SERBIA GLI STUDENTI SCONFIGGONO VUCIC

Luiz Inacio Lula da Silva è stato rieletto presidente del Brasile. Il capo di Stato uscente ha ottenuto circa il 51,6 per cento dei consensi, superando lo sfidante Flavio Bolsonaro, fermo al 48,2%, e ribaltando l’esito del primo turno del 5 ottobre. “Lunga vita alla democrazia”, ha detto Lula subito dopo la sua rielezione al quarto mandato, mentre Bolsonaro ha annunciato che chiederà l’annullamento del ballottaggio. Elezioni anche in Serbia, dove il presidente Aleksandar Vucic ha ammesso la sconfitta alle elezioni parlamentari anticipate, riconoscendo la vittoria del movimento di protesta guidato dagli studenti.

IL CONGRESSO CONFERMA MATTEO SALVINI ALLA GUIDA DELLA LEGA

Il congresso federale straordinario della Lega ha confermato Matteo Salvini alla guida del partito con 465 voti. Lo sfidante Massimo Garavaglia ne ha raccolti 146. Il segretario ha presentato il nuovo simbolo che non ha più il nome del leader, ma la scritta ‘Italia federale’. Il congresso ha approvato anche la nascita di una segreteria politica composta da un massimo di nove persone. Il segretario ha annunciato che chiederà lo stop degli aiuti militari a Kiev e ha polemizzato con i giornalisti. Tra gli auguri ricevuti da Salvini, quello della premier, Giorgia Meloni: “Congratulazioni, continuiamo a lavorare

insieme nell’interesse dell’Italia”.

L. ELETTORALE. DEPOSITATI RICORSI IN 25 TRIBUNALI

Sono stati depositati simultaneamente in 25 Tribunali i ricorsi alla legge elettorale elaborati da una trentina di associazioni. Tra i ricorrenti ci sono sindaci, politici, parlamentari europei, professori, giornalisti, ex magistrati e realtà come l’Anpi e la Cgil. L’avvocato Enrico Grosso, in conferenza stampa in Senato, spiega che “l’incostituzionalità deriva da una serie di elementi che tolgono all’elettore la sua capacità di scelta e l’esercizio della sua sovranità politica”. Vengono contestati in particolare il premio di maggioranza, l’indicazione del candidato premier e il numero di firme necessarie per le nuove formazioni politiche.