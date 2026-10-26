Israele domani al voto, ecco i principali partiti in lizza: chi sfida Netanyahu

ROMA – Caratterizzato da una profonda frammentazione dei partiti, il sistema elettorale israeliano non rende facile il lavoro ai sondaggisti: ben 38 le formazioni in lizza per superare la soglia di sbarramento al 3,25% alle legislative di domani, martedì 27 ottobre.

Lo scontro sembra ridursi tra i due blocchi principali e ben distinti: da un lato c’è la coalizione di estrema destra guidata dal primo ministro uscente Benjamin Netanyahu, che cerca il settimo mandato non consecutivo. Il suo partito Likud, di orientamento sionista e nazionalista, ha perso un po’ di consensi dopo che Israele ha subito l’attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, e per questo Netanyahu punta tutto sul potenziare la macchina della sicurezza, sebbene l’operazione militare a Gaza gli sia costata un mandato d’arresto da parte della Corte penale internazionale per presunti crimini contro l’umanità insieme all’allora ministro della Difesa Yoav Gallant.

In coalizione troviamo poi due partiti ultraortodossi: Shas (acronimo di Shomrei Sefarad, letteralmente “i custodi della cultura sefardita”) e Yahadut HaTorah (“Giudei uniti nella Torah”): entrambe le formazioni sono composte da ebrei haredi, ossia una branca dell’ortodossia ebraica che promuove lo studio della Torah e si oppone alla leva obbligatoria. Ancora, Otzma Yehudit (“Potere ebraico”) del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, e HaTzionut HaDatit (“Sionismo religioso”), altre due formazioni ultranazionaliste, note anche per la vicinanza alle idee del suprematismo ebraico.

CHI SFIDA ‘BIBI’: EISENKOT E L’ALLEANZA LAICA-LIBERALE



A sfidare il blocco di Netanyahu ci pensa l’alleanza guidata dall’ex capo di stato maggiore dell’esercito Gadi Eisenkot, 66 anni, che a Gaza ha perso un figlio. Alla guida del partito Yashar (“Onestà”), Eisenkot è sostenuto da Beyachad (“Insieme”), l’alleanza laica dei due ex primi ministri Naftali Bennet e Yair Lapid, da HaDemokratim (“I Democratici”) e infine da Israel Beitenu (“Israele è la nostra casa”). Questi ultimi tre sono schieramenti di sinistra e liberali.

IL PESO DEGLI ‘INDIPENDENTI’

Accanto alle due coalizioni, però, ci sono varie formazioni “indipendenti”, che in un sistema in cui manca il premio di maggioranza potrebbero fare la differenza per la formazione del governo.

Secondo gli analisti si parte dai Miluimnikim (“I Riservisti”) che si sono alleati con HaMiflagah HaKalkalit HaHadasha (“Il Nuovo partito economico”): i due uniscono la campagna contro i sacrifici e le disparità per chi subisce il servizio di leva alla necessità di riforme per contrastare l’alto costo della vita.

A seguire, Amcha Israel (“Il popolo di Israele”), il partito nazionalista di destra di Ofer Winter, altro ex vertice delle forze armate in pensione, che proprio domenica ha dichiarato di non escludere un’alleanza col blocco di Eisenkot.

Ci sono infine i partiti dei cittadini di origine arabo-palestinese con cittadinanza israeliana: tre di questi fanno parte della Lista unita guidata da Yousef Jabareen, che si oppongono a Netanyahu e chiedono diritti per la minoranza arabo-palestinese, la fine del conflitto a Gaza e Cisgiordania. Questa è anche disponibile ad allearsi col blocco di Eisenkot, come Ra’am (acronimo di “Lista Araba Unita”), altro partito formato da arabo-palestinesi con cittadinanza israeliana, guidati da Mansour Abbas, che ha già fatto appello agli elettori a votare in massa contro Netanyahu.

(photo editor: contributo di JACK GUEZ / AFP)