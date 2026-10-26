Coppa Davis: convocato Musetti, Berrettini escluso

BOLOGNA – Matteo Berrettini no, Lorenzo Musetti sì. Il romano è stato escluso dalla lista dei convocati da Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, per le Finals in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. Tra i selezionati figura invece il giocatore di Carrara, insieme a Flavio Cobolli e Luciano Darderi con la coppia di doppio che sarà formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Le scelte effettuate da Volandri potranno essere modificate fino alla vigilia dell’inizio delle gare.

VOLANDRI: “CONVOCAZIONI ELABORATE SU RANKING ATTUALE”

“Queste convocazioni sono come di consueto elaborate tenendo conto delle posizioni della classifica attuale. Saranno determinanti per me le prossime settimane che ci separano della nuova avventura della Davis. Con tutto il mio staff lavoreremo per approfondire le condizioni di ciascun giocatore al fine di definirne la disponibilità, per poter arrivare a schierare la migliore formazione possibile. Sappiamo di avere una squadra molto forte perché può contare su un’ampia rosa di giocatori, composta oltre a questi anche da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, assoluti protagonisti delle scorse edizioni. Ci aspettiamo di essere sostenuti come sempre dal nostro grande pubblico il cui entusiasmo ha permesso alla nostra nazionale di aprire un ciclo di vittorie entusiasmante. Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a Jannik perché possa rimettersi al meglio e tornare presto con noi”. Lo dichiara Filippo Volandri, Capitano del Team Italia.