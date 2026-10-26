In Brasile la vittoria di Lula affonda il real, il dollaro sale di oltre undici punti

FIRENZE – La vittoria a sorpresa di Luiz Inácio Lula da Silva al ballottaggio presidenziale scuote i mercati finanziari brasiliani. Dopo un primo turno che aveva visto prevalere lo sfidante della destra, Flávio Bolsonaro, gli operatori di borsa temevano un lunedì nero: i timori si sono concretizzati all’apertura delle contrattazioni. Sprofonda la quotazione del real brasiliano contro il dollaro sui mercati. In apertura di contrattazioni il rapporto di cambio si aggira attorno ai 5,55 Brl per dollaro con un apprezzamento della divisa statunitense nell’ordine dell’11,8%. È una delle reazioni più tangibili della piazza finanziaria sudamericana all’esito a sorpresa del secondo turno delle elezioni brasiliane di ieri. Gli investitori erano stati protagonisti nelle ultime settimane, sull’onda dell’aspettativa di una vittoria del candidato della destra Flavio Bolsonaro, di un significativo rally borsistico.