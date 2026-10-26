lunedì 26 Ottobre 2026

VIDEO | Vannacci all’attacco del rieletto Salvini: “Sull’Ucraina si vannaccizza, crisi di governo o è il solito bluff”

L'ex generale punzecchia Matteo Salvini l'indomani della sua rielezione alla guida della Lega e lo 'sfida' a essere coerente sul tema dei finanziamenti all'Ucraina. "Futuro Nazionale voterà 'no'"

Data pubblicazione: 26-10-2026 ore 16:33Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 16:35

VANNACCI – “Sarà il solito bluff che va in onda negli ultimi tre anni? Salvini si vannaccizza e dice basta ad armi e soldi all’Ucraina. Allora siamo pronti a una crisi di governo tra qualche settimana, visto che il pacchetto armi è già pronto e noi di Futuro Nazionale voteremo convintamente No”. Così su Instagram il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci.

L’ex generale si riferisce all’intervento di ieri del neoconfermato segretario della Lega al congresso straordinario del partito e, in particolare, allo ‘slogan’ “Non possiamo continuare a mandare soldi e armi all’Ucraina”. Matteo Salvini infatti davanti al popolo leghista aveva chiesto il mandato, una volta confermato alla guida della Lega, per portare la richiesta di stop al foraggiamento militare di Kiev in Consiglio dei ministri.

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