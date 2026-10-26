La Coppa Davis torna in Emilia Romagna: il trofeo esposto nella sede della Regione fino a giovedì

BOLOGNA – In vista delle Final 8 di Coppa Davis, che si terranno a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'”insalatiera” torna in Emilia-Romagna: da oggi il trofeo d’argento, conquistato dall’Italia negli ultimi tre anni, sarà esposta al pubblico nella sede della Regione fino a giovedì.

“La Coppa Davis torna in Emilia-Romagna dopo la bellissima vittoria degli azzurri dello scorso anno, conquistata proprio a Bologna davanti a un pubblico che ha sostenuto la nostra nazionale fino all’ultimo punto”, ricorda il presidente della Regione, Michele de Pascale. “Ospitare per il secondo anno consecutivo le Final 8 è motivo di grande orgoglio per tutte e tutti noi e conferma la capacità dell’Emilia-Romagna di essere protagonista dei grandi appuntamenti sportivi internazionali. È un risultato che nasce da un lavoro di squadra tra Regione, Comune di Bologna, Federazione e Fiera di Bologna, e che vogliamo continuare a rafforzare”, rivendica de Pascale. “Crediamo nello sport come una delle grandi risorse del nostro territorio, capace di creare opportunità economiche, promuovere la nostra regione nel mondo e, soprattutto, coinvolgere le comunità e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva”, aggiunge il governatore. “Quest’anno gli azzurri inseguiranno il quarto titolo consecutivo e poterli sostenere ancora una volta qui, a Bologna, sarà un’emozione speciale. Siamo pronti ad accogliere le squadre e i tifosi da tutto il mondo, con l’auspicio di rivivere insieme la gioia dello scorso novembre”, incrocia le dita de Pascale.

“La presenza delle migliori nazionali e di migliaia di appassionati porta benefici concreti alle strutture ricettive, alla ristorazione, al commercio e ai servizi, contribuendo anche a rafforzare l’attrattività del territorio in un periodo dell’anno lontano dai tradizionali picchi turistici”, sottolinea l’assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni. “Il valore di questo appuntamento va oltre le giornate di gara: vogliamo che l’entusiasmo per i grandi campioni diventi uno stimolo per avvicinare sempre più giovani al tennis e, più in generale, alla pratica sportiva. L’esposizione della Coppa nella sede della Regione è un primo momento di coinvolgimento della comunità, in attesa di scoprire le iniziative che accompagneranno questa nuova edizione”, conclude l’assessora.