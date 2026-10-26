Plastic Tax e Sugar Tax rinviate altri di sei mesi

MILANO – “Rinvieremo l’introduzione della Plastic Tax e della Sugar Tax almeno per altri sei mesi“. Lo conferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’assemblea di Federchimica in corso a Milano. “Io sono per rinviarla per un anno, quindi, tra sei mesi, credo che se saremo al governo la rinvieremo ulteriormente”, annuncia Tajani agli industriali del settore chimica.

COSA SONO LA PLASTIC TAX E LA SUGAR TAX

La plastic tax e la sugar tax sono due tasse create dallo Stato per ridurre l’inquinamento e tutelare la salute. Queste imposte sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2020 dal Governo Conte II, ma fino ad oggi sono state oggetto di continui rinvii.

La plastic tax si applica alla plastica monouso, come imballaggi e bottiglie, facendo pagare un contributo per ogni chilo di plastica non riciclata utilizzato (nello specifico 0,45 centesimi per ogni chilogrammo di prodotti in plastica monouso venduti). La sugar tax colpisce invece le bibite analcoliche dolcificate, aumentando il prezzo delle bevande in base alla quantità di zuccheri aggiunti (10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e 0,25 euro per kg nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione).

L’obiettivo comune è spingere aziende e cittadini verso scelte più ecologiche e diete più sane, anche se la loro partenza è stata rimandata più volte per le proteste dei produttori e i timori di rincari per i consumatori.