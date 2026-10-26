lunedì 26 Ottobre 2026

Ex Ilva, la procura di Taranto chiede gli arresti domiciliari per l’ex ad Morselli

La richiesta nell'ambito dell'inchiesta sul presunto inquinamento provocato dalle emissioni tra il 2019 e il 2024

Data pubblicazione: 26-10-2026 ore 15:48Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 16:49

BARI – Arresti domiciliari per l’ex presidente del Consiglio di amministrazione di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli: è la richiesta avanzata della procura di Taranto nell’ambito dell’inchiesta sul presunto inquinamento provocato dalle emissioni dell’ex Ilva tra il 2019 e il 2024. Lo riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia. Richiesta analoga per altri due indagati: Alessandro Labile, ex direttore dello stabilimento, e Francesco Astorri dell’Ispra. I Pm avrebbero chiesto, inoltre, misure interdittive per altre dieci persone. Sarebbero complessivamente 28 le persone indagate, oltre a cinque società, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro l’ambiente, l’incolumità pubblica e la pubblica amministrazione. “I magistrati – riporta il quotidiano – ritengono che la fabbrica tra il 2019 e il 2024 sia stata gestita in modo da ridurre al minimo indispensabile i costi e massimizzare i profitti”.

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