Lepore dopo la brutta giornata di sabato a Bologna tra scontri e idranti: “Repressione scelta debole di fronte a rabbia sociale”

BOLOGNA – “Chi ha la responsabilità dell’ordine pubblico, da Roma in giù, dal Governo con i suoi ministri a scendere, deve sapere che per tenere insieme un Paese in cui il patto sociale si sta rompendo l’efficacia della repressione è scelta debole di fronte alla rabbia sociale“. Lo dichiara il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, intervenendo in Consiglio comunale dopo la manifestazione con incidenti di sabato. La giornata, in città, ha visto più problemi che altrove (a Milano ad esempio il corteo è stato pacifico dall’inizio alla fine) con scontri, cariche e massiccio uso di idranti da parte della Polizia, bersagliata dai manifestanti di petardi e fumogeni. In coda alla protesta, sono stati commessi anche vandalismi e incendiati cassonetti per farne barricate in via Riva Reno. Alle riflessioni sulla brutta giornata di sabato, oggi si è aggiunta la notizia di un ragazzo di 21 anni che ha presentato denuncia contro la Polizia accusando gli agenti di violenza e di avergli rotto il naso: l’episodio è successo il 17 ottobre. Il ragazzo, che quel giorno è stato arrestato, sarebbe stato placcato da dietro, sotto i portici di viale Masini, e che poi sarebbe stato afferrato per i capelli dai poliziotti e gli sarebbe stata sbattuta la testa a terra, procurandogli una frattura al naso.

Questa la riflessione del primo cittadino: “Credo che spetti a noi adulti cercare il dialogo con i ragazzi, aprire spazi di confronto e di disponibilità, in famiglia come a scuola, nelle piazze e nella città. Ma se capire non significa giustificare le violenze– afferma il primo cittadino- la nostra generazione ha anche l’obbligo morale, oltre che politico, di farsi una domanda fondamentale: come possiamo rendere migliore il nostro tempo e quello a venire?”. In tutta Europa “tanti giovani stanno ponendo da tempo la richiesta di un nuovo patto sociale e generazionale, che non si fermi a forme di circostanza ma che apra le porte a un futuro più giusto, più equo e più sicuro. Mi fa male- sottolinea Lepore- vedere che i ragazzi delle scuole hanno paura: degli adulti, delle istituzioni, anche dei loro coetanei che protestano, paura di finire in manifestazioni in cui alla fine l’unica risposta che ricevono è quella della Polizia”.

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“GIOVANI FRUTTO DELLA SOCIETÀ, NE SIAMO TUTTI RESPONSABILI”

Tornando alla riflessione sui giovani, per Lepore la vittoria del partito degli studenti in Serbia “è un esempio importante di cosa possono significare il cambiamento e la speranza che provengono dai giovani. Ebbene noi in Italia– mette in evidenza Lepore- non abbiamo dato un buon esempio in questi dieci giorni, nei quali abbiamo stigmatizzato un’intera generazione, perchè i nostri giovani non sono solo la polvere sotto al tappeto che non possiamo o non vogliamo vedere, sono il frutto della nostra società, della nostra educazione come genitori e anche del lavoro nostro, come sindaci e come amministratori, nessuno si può chiamare fuori da questa responsabilità“.

“DENUNCIAMO CHI DEVASTA E CHIEDIAMO DANNI”

“Già dopo i fatti del 17 ottobre ero intervenuto a nome dell’amministrazione definendo i comportamenti violenti inaccettabili e condannandoli con la massima fermezza, esprimendo vicinanza agli agenti delle forze dell’ordine feriti. E lo confermo: sporgeremo denuncia verso chi ancora una volta ha distrutto beni pubblici e privati, chiedendo anche i danni”. Lo dichiara il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo gli scontri che hanno di nuovo investito la città due giorni fa.

“I BOLOGNESI NON ACCETTERANNO MAI VANDALISMI E VIOLENZE”

La cittadinanza di Bologna non accetterà mai che “le manifestazioni si trasformino in distruzione di beni pubblici, atti di vandalismo e sfregio verso chi lavora onestamente”. Lo afferma il sindaco Matteo Lepore dopo la giornata ad altissima tensione che la città ha vissuto, di nuovo, sabato. “Bologna non è mai stata tenera con il governo Meloni. La nostra città- sottolinea il primo cittadino- è scesa piazza per Gaza e ogni qualvolta c’è stato bisogno di essere accanto alle vittime di guerre e soprusi. Bologna nella sua storia ha manifestato per il lavoro, per i salari, per la scuola pubblica, per la sanità pubblica e i trasporti pubblici. I lavoratori e le lavoratrici di Bologna hanno rinunciato a tantissime ore di stipendio per esercitare il loro sacrosanto diritto di sciopero, in numerosissime occasioni, ricevendo spesso la solidarietà della comunità intera nonostante i disagi che a volte ci sono”. Ma, avverte Lepore, “c’è una cosa che il popolo bolognese non può accettare e non accetterà mai: che le manifestazioni si trasformino in distruzione di beni pubblici, atti di vandalismo e sfregio verso chi lavora onestamente. Il popolo bolognese non può accettare che chi manifesta sfondi le vetrate di un autobus, sradichi semafori, distrugga cantieri del tram. Beni pubblici, appunto, costati il denaro e i sacrifici di una comunità intera. Non possiamo accettare che chi lavora debba stare chiuso per paura di violenze e di aggressioni”.

“CHIESTO UN CONFRONTO URGENTE CON IL GOVERNO”

Nel frattempo, ricorda sempre Lepore, “insieme ai sindaci e alle sindache delle principali città metropolitane del Paese abbiamo di nuovo chiesto un confronto urgente con il Governo, come subito dopo i fatti del 17 ottobre, ma ancora senza avere avuto una risposta”. I Comuni e i sindaci “sono pronti a fare la propria parte, ma serve affrontare questa fase con leale collaborazione tra istituzioni locali e nazionali- continua Lepore- alle quali compete la gestione dell’ordine pubblico tanto quanto l’approvazione della prossima legge di stabilità”. Una legge di bilancio “che, vorrei ricordare, ha visto l’Anci nazionale chiedere nelle settimane scorse un miliardo di euro a favore dei Comuni italiani- rimarca Lepore- che da nord a sud rischiano di non poter erogare più servizi, pagare stipendi, sostenere gli aumenti dei costi dell’energia, mettendo ancora più in difficoltà le nostre comunità”.

VICESINDACA BOLOGNA: “GESTIONE FALLIMENTARE DEL GOVERNO”

Una gestione “chiaramente fallimentare” da parte del Governo. È questo il bilancio della vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, dopo il secondo corteo contro il carovita di sabato scorso, 24 ottobre, degenerata ancora una volta negli scontri tra manifestanti e Forze dell’ordine. “Su questo a livello istituzionale naturalmente si è espresso il sindaco- ricorda Clancy, questa mattina a margine di una conferenza stampa a Palazzo D’Accursio- chiedendo anche insieme agli altri sindaci un incontro al Governo”. Un vertice che sarebbe “molto opportuno sui temi che poi muovono la protesta e che uniscono peraltro la giovane generazione che è scesa in piazza in queste settimane agli autotrasportatori- sostiene la vicesindaca- vedo invece di nuovo un tentativo del Governo di creare uno iato all’interno di un blocco sociale che invece esprime le stesse esigenze”. Dal punto di vista più strettamente politico, invece, Clancy richiama la presa di posizione di Coalizione Civica, movimento di cui fa parte, che “ha scritto un lungo ragionamento collettivo sulla gestione dell’ordine pubblico da parte del Ministro e in generale del Governo, che con l’ennesimo decreto sicurezza mette in campo un’ulteriore spinta repressiva, che non ha prodotto nessuna soluzione, e al tempo stesso non dà soluzioni sul salario minimo, sulla casa e su tutte le cause della protesta”. Secondo Clancy, dunque, si tratta di una gestione “chiaramente fallimentare”.