Rimosso il cancello della ‘vergogna’ a Pozzano tra la spiaggia libera e il Towers hotel Stabia

NAPOLI – “La rimozione della cancellata, se definitiva e confermata dalle autorità competenti come abusiva, è un primo passo fondamentale e la dimostrazione che l’impegno costante ripaga. Tuttavia, la vera domanda resta: chi risarcirà i cittadini per tutti gli anni in cui questo diritto è stato negato? Non ci fermeremo qui”. Così il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli nel commentare la rimozione di un cancello – definito “il cancello della vergogna” – che a Pozzano, località di Castellammare di Stabia (Napoli), separava la spiaggia libera della Calcina dal tratto in concessione al Towers Hotel Stabia.

La vicenda trae origine dai sopralluoghi e dalle dirette streaming realizzate durante l’estate dal parlamentare, intervenuto sul posto insieme al rappresentante territoriale di Europa Verde Rosario Lotito a seguito delle continue proteste dei bagnanti. La barriera metallica ad altezza uomo non solo impediva il libero transito lungo la battigia e il passaggio dei mezzi di soccorso (118 e Forze dell’Ordine), ma rappresentava il simbolo dell’ostacolo all’accesso libero e gratuito al mare.

“Le spiagge libere attrezzate – sostiene Borrelli in una nota congiunta con Lotito e Elena Marini, rappresentante di Europa Vede per Castellammare di Stabia – devono garantire sempre l’accesso gratuito e non possono trasformarsi in lidi camuffati. Continueremo a monitorare la situazione insieme alla Capitaneria di Porto e al Comune finché ogni singola barriera abusiva sul litorale non sarà definitivamente abbattuta”.