lunedì 26 Ottobre 2026

Rimosso il cancello della ‘vergogna’ a Pozzano tra la spiaggia libera e il Towers hotel Stabia

La barriera metallica, ad altezza uomo, separava la spiaggia libera della Calcina dal tratto di spiaggia del Towers Hotel Stabia. C'erano state molte proteste, anche perchè il cancello impediva il passaggio anche ai mezzi di soccorso

Data pubblicazione: 26-10-2026 ore 16:56Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 16:56

NAPOLI – “La rimozione della cancellata, se definitiva e confermata dalle autorità competenti come abusiva, è un primo passo fondamentale e la dimostrazione che l’impegno costante ripaga. Tuttavia, la vera domanda resta: chi risarcirà i cittadini per tutti gli anni in cui questo diritto è stato negato? Non ci fermeremo qui”. Così il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli nel commentare la rimozione di un cancello – definito “il cancello della vergogna” – che a Pozzano, località di Castellammare di Stabia (Napoli), separava la spiaggia libera della Calcina dal tratto in concessione al Towers Hotel Stabia.

La vicenda trae origine dai sopralluoghi e dalle dirette streaming realizzate durante l’estate dal parlamentare, intervenuto sul posto insieme al rappresentante territoriale di Europa Verde Rosario Lotito a seguito delle continue proteste dei bagnanti. La barriera metallica ad altezza uomo non solo impediva il libero transito lungo la battigia e il passaggio dei mezzi di soccorso (118 e Forze dell’Ordine), ma rappresentava il simbolo dell’ostacolo all’accesso libero e gratuito al mare.

Le spiagge libere attrezzate – sostiene Borrelli in una nota congiunta con Lotito e Elena Marini, rappresentante di Europa Vede per Castellammare di Stabia – devono garantire sempre l’accesso gratuito e non possono trasformarsi in lidi camuffati. Continueremo a monitorare la situazione insieme alla Capitaneria di Porto e al Comune finché ogni singola barriera abusiva sul litorale non sarà definitivamente abbattuta”.

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di Redazione

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