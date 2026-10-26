Ucraina, la tregua da domani e la speranza: il ‘laboratorio Oleshky’

ROMA – Una tregua nell’area di Oleshky, nella regione ucraina di Kherson, potrebbe entrare in vigore già domani: l’obiettivo è consentire interventi umanitari a beneficio della comunità locale, ostaggio dei combattimenti tra le forze di Kiev e di Mosca e vicina alla linea del fronte.

Sul cessate il fuoco è tornato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. La tregua, ha detto durante un punto stampa, potrebbe costituire un precedente per altre aree dove è necessaria una tregua “di carattere umanitario”.

Ieri a parlare era stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il cessate il fuoco dovrà durare diversi giorni, non soltanto uno, aveva detto. E ancora: “Le missioni umanitarie devono arrivare lì: gli americani, noi e i russi”. Secondo Zelensky, Mosca dovrà bonificare le strade dalle mine e Kiev dovrà poter verificare le operazioni. Il presidente ucraino ha espresso il timore che la Russia possa usare lo sminamento per spingere gli abitanti verso il proprio territorio, anziché lasciarli liberi di scegliere. Secondo Zelensky, una parte della popolazione dovrà comunque essere evacuata verso le aree controllate da Kiev.

Oggi il ministero della Difesa russo ha dato una lettura opposta. Secondo i suoi calcoli, in una settimana le unità del genio del gruppo “Dnepr” hanno disinnescato oltre 300 ordigni esplosivi nei pressi di Oleshky che sarebbero stati innescati dai militari ucraini.

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In questi giorni, la situazione umanitaria a Oleshky è anche al centro dell’impegno diplomatico della Santa Sede. Portare la vicinanza di papa Leone XIV a chi soffre le conseguenze della guerra è l’obiettivo di una missione che monsignor Luis Marín de San Martín, prefetto del dicastero per il Servizio della carità, compirà in Ucraina da domani.

Il viaggio segue i colloqui telefonici di Leone XIV con il presidente russo Vladimir Putin e con Zelensky, tesi a favorire una soluzione all’emergenza a Oleshky.

Durante il punto stampa con i giornalisti, Peskov ha ricordato anche il ruolo di Melania Trump. La “first lady” americana avrebbe un ruolo di “coordinamento” a Oleshky per scopi umanitari. Secondo Peskov, il suo ruolo è “diretto e molto positivo”. Il portavoce ha aggiunto: “Apprezziamo molto questi sforzi e, indubbiamente, ciò potrebbe creare un precedente”.