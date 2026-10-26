Al ristorante senza cellulare, in Sardegna parte sperimentazione: arrivano giochi e info

CAGLIARI – Un patto semplice prima di andare al ristorante e sedersi a tavola: i telefonini, quando si mangia, riposano. E non si mettono in mano neanche ai bambini per tenerli ‘occupati’. È l’idea di “A tavola senza schermi“, il progetto che parte per ora con una fase sperimentale promosso in Sardegna dall’ufficio della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Anna Cau, e da Fipe- con il contributo della Federazione italiana medici pediatri- per riportare al centro del pasto il tempo in famiglia, lontano dagli schermi di cellulari e tablet.

FINORA HANNO ADERITO 13 RISTORANTE

Nei ristoranti che aderiscono all’iniziativa, 13 in diversi centri dell’isola, in sostanza si sigla “un patto di disconnessione” volontario che i locali propongono alle famiglie, che prevede un “kit del ritrovo” con giochi e attività pensati per fasce d’età da usare a tavola al posto del telefono, e un pieghevole informativo per i genitori con consigli per fascia d’età che rimanda tramite qr code alla guida completa della Fimp. La sperimentazione, che partirà dal primo novembre, durerà un mese, con la possibilità di estendere poi l’iniziativa a tutta la base associativa al termine del percorso. Iniziativa, illustrata questa mattina in una conferenza stampa, che nasce anche per rispondere a dati allarmanti sull’uso della tecnologia tra i giovani: secondo la Fimp, il 95% degli adolescenti italiani usa regolarmente lo smartphone, oltre la metà lo tiene acceso h24 e uno su quattro mostra segnali di uso problematico.

“Abbiamo cercato di costruire un intervento che ha una doppia funzione- spiega Cau-. Da un lato, richiamare l’attenzione sulla necessità di non abusare dei dispositivi elettronici, quando invece lo scopo del momento è quello, appunto, della socialità, della relazione tra le persone. E quindi richiamare l’attenzione su questo, offrendo un’alternativa che rafforza la relazione fisica e non la elimina”. Dall’altro, “utilizzare questo momento per veicolare le informazioni che la scienza condivide in relazione ai rischi che derivano alle persone minori di età da un abuso, da un malgoverno del digitale”.

TROPPI GENITORI NON SONO CONSAPEVOLI DEI RISCHI

Rimarca Osama Al Jamal della Fimp: “La situazione è molto preoccupante, la maggior parte dei genitori non è consapevole dei rischi che si corrono con una sovraesposizione digitale. Non serve a nulla vietare o proibire, ma occorre governare il fenomeno educando i genitori alla consapevolezza dei rischi e pericoli, ma anche dei vantaggi della tecnologia”. Il problema, aggiunge, “non riguarda soltanto il tempo passato dai minori davanti ai dispositivi, ma anche i contenuti digitali non controllati: la stragrande maggioranza dei genitori non sa cosa sia il parental control”. Nella quotidianità, spiega il medico, “si affrontano continuamente problematiche legate a un’esposizione scorretta e non consapevole a contenuti digitali, che spaziano dall’insonnia, diventata quasi un’abitudine accettata e normale nei bambini piccoli, fino all’isolamento sociale e all’autolesionismo legato a diverse challenge online. Ben vengano dunque progetti come questo che tutelano i momenti di socializzazione”.

Chiude Emanuele Frongia, presidente regionale Fipe Confcommercio Sardegna: “I ristoratori vedono ogni giorno cosa accade ai tavoli e vogliono offrire alle famiglie uno spazio e qualche strumento in più per ritrovarsi. Proporranno la brochure informativa e renderanno disponibili i giochi studiati per fascia di età, così da favorire lo sviluppo anche sensoriale nei più piccoli e il dialogo con i genitori tra i più grandi. Crediamo fermamente in questo progetto perché il tempo prezioso si condivide senza schermo”.