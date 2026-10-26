lunedì 26 Ottobre 2026

VIDEO | Il direttore Sechi in Israele per seguire le elezioni: domani lo speciale della Dire

Conto alla rovescia iniziato, seggi aperti domani dalle 7 alle 22

Data pubblicazione: 26-10-2026 ore 13:11Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 13:20

ROMA – Il direttore dell’agenzia di stampa Dire Mario Sechi è in Israele per seguire le elezioni politiche che si svolgeranno domani, martedì 27 ottobre dalle 7 alle 22 ora locale. “Sono al comitato centrale elettorale alla Knesset, mancano 34 ore al voto in Israele, momento storico, sono gli ultimi preparativi di una giornata che definirà non solo la politica ma il destino di buona parte delle linee guida della politica estera, del Medio Oriente e di tutto l’Occidente”. Segui lo spoglio con lo speciale della Dire.

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