Corso Ue di giornalismo, al via giovedì a Roma: ci saranno diversi eurodeputati

ROMA – Al via giovedì il Corso europeo per giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione. L’appuntamento, per i 20 selezionati, è nella redazione dell’agenzia Dire in corso d’Italia 38/a, a Roma. Confermate le prime partecipazioni di diversi eurodeputati, come Salvatore De Meo, Dario Nardella e Pina Picierno.

Come funziona e in che direzione va l’Europa. E soprattutto come raccontarla, a partire dal lavoro in redazione, a caccia di notizie e pronti a smascherare le “fake news”. E ancora: i laboratori sull’Ue, con un orizzonte che va dai territori al mondo. Questi i temi e le proposte al centro della nuova edizione del Corso.

L’appuntamento si terrà in presenza nella redazione della Dire, dalle 9.30 alle 18.30, giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 ottobre. L’iniziativa è parte del ‘Programma di formazione del Parlamento europeo per giovani giornalisti’, che negli anni si è esteso a ben 25 Paesi dell’Ue. A realizzare il Corso in Italia è la Dire insieme a Eu Video News, servizio di produzione audiovisiva che ha sede a Bruxelles.

LA PRIMA GIORNATA

Il tema della prima delle tre giornate, giovedì 29 ottobre, è ‘L’Europa: come funziona, come sarà, come raccontarla’. Ad aprire i lavori, caratterizzati anche dalla partecipazione e dalle testimonianze di diversi eurodeputati, saranno le voci del Parlamento Ue in Italia: il direttore Carlo Corazza, la coordinatrice dell’Ufficio stampa Valentina Parasecolo, la sua collega Santina Romei e poi Valeria Fiore, responsabile della comunicazione a Roma. Focus su democrazia, contrasto alle fake news e sfide del futuro. Non saranno tralasciati aspetti pratici, essenziali nel lavoro quotidiano, nella consapevolezza del ruolo sempre più importante dei cronisti europei: dagli strumenti messi a disposizione dal Parlamento Ue per i media ai social dell’Unione europea, con indicazioni e “istruzioni per l’uso” per redattori e content creator. Nella seconda parte della giornata è previsto invece un percorso tra storia e attualità. “Dalle origini dell’Unione alle sfide di oggi: mercato unico, crisi e decisioni politiche” è il titolo del confronto guidato da Francesco Gui, professore di Storia moderna all’università La Sapienza di Roma. Sguardo sull’attualità anche con Francesco Cherubini, professore di Diritto dell’Unione Europea alla Luiss Guido Carli. La sua traccia è “Democrazia e partecipazione: cosa funziona e cosa no”.

LA SECONDA GIORNATA

“L’Europa in redazione: dare le notizie, smascherare le fake news” è il titolo della seconda giornata, venerdì 30 ottobre. A guidare il confronto sarà Alessio Pisanò, direttore di Eu Video News. Dialogherà con i partecipanti su difficoltà e opportunità delle corrispondenze giornalistiche da Bruxelles e da Strasburgo. In evidenza poi i rischi della manipolazione e l’importanza del fact-checking nel racconto dell’Unione europea. Ad analizzare problemi e indicare vie possibili Marina Castellaneta, professoressa di Diritto internazionale all’Università di Bari, giornalista e blogger. Spazio anche alle “parole giuste” per raccontare l’Ue: un viaggio tra direttive, regolamenti e scelte giornalistiche proposto da Giulia Rossolillo, docente di Diritto dell’Unione Europea e presidente del Centro studi sull’Unione Europea presso l’Università di Pavia.

LA TERZA GIORNATA

‘Laboratori Ue, dai territori al mondo’ è la scelta per la terza e ultima giornata, sabato 31 ottobre. A guidare il confronto Cetti Lauteta, Head of Scenario Sud Practice alla European House-Ambrosetti (Teha Group): la prospettiva sarà allo stesso tempo nazionale e locale, per “raccontare le opportunità dei territori”, contribuendo alla loro “crescita e trasformazione”. Tra storie europee e notizie di prossimità si muoverà invece il confronto con Vincenzo Giardina, coordinatore degli Esteri della Dire. Lo sguardo tornerà poi ad allargarsi con Alessandra Fabbretti, cronista dell’agenzia di stampa. Al centro della sua riflessione e dello scambio con i partecipanti ci saranno “le nuove sfide della cooperazione europea”.

EURODEPUTATI E PROVE PRATICHE, ANCHE IN PICCOLE REDAZIONI

A fare da filo rosso tra le varie giornate saranno prove pratiche dei partecipanti, a livello individuale e in piccole redazioni. Confermate diverse partecipazioni di eurodeputati: tra questi Salvatore De Meo, di Forza Italia e del Partito popolare europeo), Dario Nardella, del Partito democratico e dei Socialisti & democratici, e Pina Picierno, del Partito democratico europeo e di Renew Europe.

COME CANDIDARSI E PARTECIPARE