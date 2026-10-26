Intervento chirurgico per Antonello Venditti. Sui social: “Sto benissimo e ci vediamo ai concerti”

ROMA – Un intervento chirurgico programmato su cui però è stata mantenuta la massima riservatezza: il cantautore Antonello Venditti, 77 anni, è stato operato in un ospedale di Roma e “sta bene“. Lo fa sapere il quotidiano online ‘Il Messaggero’, spiegando che si tratta di una operazione programmata su cui però al momento non si sa altro. Nè la ragione nè il contesto, ci sarebbe “massima riservatezza”. L’operazione comunque è andata bene e non avrebbe niente che ha a che vedere con il precedente problema a un occhio riscontrato nel 2022, quando Venditti si operò per problema visivo legato a un pucker maculare. Allora, fu lui a scrivere sui social la situazione che stava vivendo.

IL MESSAGGIO SUI SOCIAL

Dopo che sono cominciate a circolare notizie sull’intervento, il cantautore ha scelto di rassicurare tutti i fan con un messaggio pubblicato su Facebook: “Care ragazze e ragazzi buongiorno! Volevo rassicurarvi sulle mie condizioni di salute ed allo stesso tempo ringraziarvi dei molti messaggi ricevuti!!! Sto benissimo e pronto per i nuovi concerti e per il nuovo Album…DAJE! un abbraccio a tutti! Antonello”.

Venditti tornerà sul palco l’8 marzo, al Palazzo dello Sport di Roma, durante la prima data del suo nuovo tour nei palasport “In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali”.