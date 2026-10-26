lunedì 26 Ottobre 2026

Intervento chirurgico per Antonello Venditti. Sui social: “Sto benissimo e ci vediamo ai concerti”

Ricovero in ospedale per il cantautore Antonello Venditti: massimo riserbo sull'operazione a cui si è sottoposto

di Marcella PirettiData pubblicazione: 26-10-2026 ore 11:36Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 12:37

ROMA – Un intervento chirurgico programmato su cui però è stata mantenuta la massima riservatezza: il cantautore Antonello Venditti, 77 anni, è stato operato in un ospedale di Roma e “sta bene“. Lo fa sapere il quotidiano online ‘Il Messaggero’, spiegando che si tratta di una operazione programmata su cui però al momento non si sa altro. Nè la ragione nè il contesto, ci sarebbe “massima riservatezza”. L’operazione comunque è andata bene e non avrebbe niente che ha a che vedere con il precedente problema a un occhio riscontrato nel 2022, quando Venditti si operò per problema visivo legato a un pucker maculare. Allora, fu lui a scrivere sui social la situazione che stava vivendo.

IL MESSAGGIO SUI SOCIAL

Dopo che sono cominciate a circolare notizie sull’intervento, il cantautore ha scelto di rassicurare tutti i fan con un messaggio pubblicato su Facebook: “Care ragazze e ragazzi buongiorno! Volevo rassicurarvi sulle mie condizioni di salute ed allo stesso tempo ringraziarvi dei molti messaggi ricevuti!!! Sto benissimo e pronto per i nuovi concerti e per il nuovo Album…DAJE! un abbraccio a tutti! Antonello”.

Venditti tornerà sul palco l’8 marzo, al Palazzo dello Sport di Roma, durante la prima data del suo nuovo tour nei palasport “In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali”.

Leggi anche

Caro carburante, centinaia di taxisti in protesta a Roma. Ma a piedi: “Nessun blocco, né sciopero”

di Redazione

Sciopero venerdì 30 ottobre: treni, bus e aerei a rischio

di Serena Tropea

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia