Elezioni di Midterm in Usa, la sfida è aperta. Solo tre presidenti le hanno vinte

ROMA – Il 3 novembre negli Stati Uniti gli elettori andranno alle urne per le cosiddette elezioni di “midterm”, di metà mandato, che si svolgono a due anni dall’elezione presidenziale. Si rinnovano così i seggi della Camera e un terzo di quelli del Senato. A oggi, l’amministrazione repubblicana guidata dal presidente Donald Trump detiene 220 seggi alla Camera, contro i 215 dei democratici, ma le legislative potrebbero modificare questa situazione. O forse no.

Da quando Trump si è insediato, come riferisce l’agenzia Associated Press (Ap), i repubblicani sono intervenuti per “ridisegnare” i confini di diversi collegi elettorali, proprio per assicurarsi la vittoria alle midterm. Una pratica che ha spinto anche i democratici ad agire in tal senso, ma unicamente in uno Stato, la California, e poi nel collegio di Salt Lake City, nello Utah. Complessivamente, ciò ha fatto sì che un terzo dei collegi dei 50 Stati dell’Unione sia stato modificato.

Stando però a un’analisi condotta proprio dall’Ap, “la Camera si è spostata solo leggermente a favore dei repubblicani“, un dato che “potrebbe non essere sufficiente a impedire ai democratici di strappare il controllo della Camera” ai repubblicani, a novembre, soprattutto per via del clima economico e sociale che si è determinato in questi mesi di Trump alla Casa Bianca.

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In particolare, secondo l’Ap il Grand Old Party (Gop) si sarebbe assicurati – intervenendo sui collegi – solo sette stati: Alabama, Florida, Louisiana, Carolina del Nord, Ohio, Tennessee e Texas. Inoltre, l’Ap sostiene che le “contromisure” adottate dai Dem avrebbero fatto sì che la redifinizione dei collegi della California potrebbe “neutralizzare” quella operata in Texas a favore dei repubblicani. A ciò si aggiunge un altro fattore: la popolarità dei candidati sostenuti da Trump nei sondaggi è in calo tra gli americani di origine latina, che in Texas rappresentano circa il 40% della popolazione. Per questo i democratici hanno investito risorse – 2 milioni e mezzo di dollari – per assicurarsi il seggio del 35esimo distretto.

Infatti, nella battaglia per il controllo del Congresso, anche una manciata di seggi può fare la differenza. Una eventuale sconfitta dei repubblicani non sarebbe però un fatto anomalo. Solo tre presidenti della storia degli Stati Uniti l’hanno “spuntata” alle midterm (Franklin D. Roosevelt nel 1934, Bill Clinton nel 1998 e George W. Bush nel 2002).