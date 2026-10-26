Sanità, l’autentica innovazione produce valore clinico: il messaggio di Masterpharm

ROMA – “Ormai è un evento che si sta caratterizzando come luogo d’incontro multidimensionale a cui partecipano tutti i profili sanitari, dai medici agli ingegneri clinici, dai farmacisti ospedalieri ai direttore generali, dai politici ai direttori sanitari, dai cittadini agli esperti di bilancio. E tutto questo accade perché Masterpharm è un luogo di idee: ciascun partecipante se ne torna a casa con spunti da adattare nel contesto di pertinenza, per cercare di migliorare la sanità a partire dal proprio ruolo specifico”. Francesco Cattel, ideatore della manifestazione, sintetizza così l’andamento e la chiusura di Masterpharm 2026, che in questi giorni ha visto a Torino lo svolgersi del suo Secondo modulo (il Primo modulo si era tenuto a Baveno, sul Lago Maggiore, in primavera).

UN LABORATORIO NAZIONALE

Il convegno, nato come evento per farmacisti ospedalieri, si è ormai trasformato in un laboratorio nazionale di governance per confrontare modelli e best practice, che quest’anno – come ha affermato nel suo intervento l’assessore regionale alla Salute, Federico Riboldi – ha affrontato soprattutto un tema di assoluta attualità: l’integrazione tra territorio e ospedale, garantendo l’universalità nell’accesso ai farmaci mantenendo il profilo finanziario della sanità sostenibile. Nella due giorni torinese, aperta da Roberto Ravello (presidente Commissione Bilancio, Consiglio Regionale del Piemonte) che ha detto che “ormai Masterpharm è uno strumento utilizzato dai professionisti sanitari per raccogliere, selezionare ed inviare messaggi utili ad orientare le scelte della governance politica”, sono intervenuti (tra gli altri) Arturo Cavaliere (presidente Sifo), Giandomenico Nollo (presidente Sihta), Maria Chiara Silvani (presidente Sifact), Paolo Siviero (Farmindustria), Paola Varese (Favo), Ilaria Maruti (Afi), Piera Polidori (Eahp), Roberto Stura (Card), Mario Giaccone (Fofi), Davide Minniti (Federsanitaà Anci nazionale) e Carlo Picco (Federsanità Anci Piemonte), oltre a una lunga serie di direttori ed esperti da tutta la penisola (da Franco Ripa-Cuneo, ad Anna Marra-Ferrara, da Fabio Pieraccini-Forli ad Eugenio di Brino-Roma, da Daniela Marotto-Olbia a Paolo Sciattella-Roma).

GIACONIA: “DEVICE GIUSTO, AL MOMENTO GIUSTO, NEL POSTO GIUSTO”

Tra le professioni presenti anche quella dell’Ingegnere Clinico, rappresentata a Torino dal Coordinatore regionale, Matteo Falzetti e dal Vicepresidente nazionale, Gianluca Giaconia. Quest’ultimo, parlando nell’ambito delle tecnologie sanitarie del passaggio dal “paradigma del dispositivo” al “paradigma del percorso”, ha affermato che “se il risultato finale del sistema sanitario deve essere la centralità del paziente, allora l’approccio da iniziare a sviluppare quando si parla di innovazione tecnologica non è quello di idolatrare la tecnologia di ultima generazione, bensì di creare la cultura del device giusto, al momento giusto, nel posto giusto, il tutto assicurato dalle competenze giuste”.

COME SI PUÒ TRASFORMARE L’INNOVAZIONE APPROPRIATA IN VALORE SANITARIO?

E dunque, ecco il quesito centrale di Masterpharm a Torino: come si può trasformare l’innovazione appropriata in valore sanitario? Francesco Cattel concludendo l’evento ha sottolineato come “l’innovazione è quella che produce valore clinico e sviluppa una nuova assistenza sanitaria. E questo accade quando l’innovazione riesce ad essere implementabile concretamente, nella convergenza fattiva di tutti gli operatori coinvolti. E questo accade quando l’innovazione coinvolge anche il cittadino ed il decisore politico nel suo processo complessivo”. Un processo di cui ogni tassello della lunga “filiera sanitaria” deve diventare protagonista.

KEYWORDS

Per questo il secondo modulo di Masterpharm 2026 ha chiuso i suoi lavori identificando una serie di keywords su cui occorre lavorare proprio per garantire quel coinvolgimento nel processo complessivo: conoscere analiticamente il Contesto; modificare il Paradigma in base ai percorsi; attuare il Valore in ogni sua espressione; assicurare Equità sui territori; realizzare la Flessibilità come strumento di personalizzazione; sostenere l’Aderenza in ogni paziente; raggiungere l’Armonizzazione tra percorsi e competenze; compiere l’Integrazione tra sociale e sanitario; garantire e promuovere l’Accesso; sviluppare la Valutazione; ritrovare il senso di Appartenenza alla comunità sanitaria; puntare sulla Fiducia reciproca tra operatori e tessuto sociale; affrontare con Coraggio (e non con timore) il periodo di trasformazione in corso.